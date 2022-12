De leukste kerstmarkten om gezellig rond te struinen

Statige locatie

Een wel heel chique locatie voor de kerstmarkt in Den Haag: het Lange Voorhout.

Hier heet het dan ook op stand de Royal Christmas Fair, te bezoeken tot en met 23 december. Elke dag geopend van 12.00 tot 21.00 uur en op vrijdag 16 december tot 22.00 uur in verband met Royal Shopping Night. De toegang is gratis.

Op de mooiste laan van Den Haag staan bijna honderd kraampjes met glühwein, winterse vachten, flammkuchen, sfeerverlichting en houtsnijwerk. En niet te vergeten bratwurst, poffertjes en appelbeignets.

Verder veel aandacht voor extra’s zoals kerstacteurs, (kinder)koren en culturele activiteiten. In de statige panden aan het Lange Voorhout huizen immers instellingen als Theater Diligentia en het Escher Museum. En natuurlijk, we zouden de oude baas bijna vergeten, de enige echte Kerstman. Wie met de auto komt: parkeren kan het best in Interparking Museumkwartier.

Immense schaatsbaan

Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Het centrum van Antwerpen is tot 8 januari omgetoverd in één grote kerstmarkt. Wandel heerlijk via de Groenplaats, Grote Markt, Suikerrui en het Steenplein. Op de Grote Markt staat een spectaculair verlichte, dertien meter hoge kersttoren.

Bijzonder zijn de leuke extra festiviteiten zoals een overdekte schaatsbaan op de Groenplaats. De baan is maar liefst 1200 vierkante meter groot. Schaatsen en schaatshulpjes kunnen ter plekke worden gehuurd.

Naast de schaatsbaan ligt een fijn terras van winterbar Den Après met uitzicht op de kathedraal.

Hier ook optredens, bijvoorbeeld van DJ Paljaske en Joe Hardy.

Op het Steenplein staat het 55 meter hoge reuzenrad, van waaruit de spectaculair versierde markt van bovenaf kan worden bekeken. Wie weer een beetje warm wil worden, kan dat doen in Bar Den, ook op het Steenplein. Hier regelmatig kinderanimatie zoals een zeepbellenmobiel en knutselworkshops.

Piramide van glühwein

Ⓒ Getty Images

Ook Düsseldorf heeft tot en met 30 december meerdere grote kerstmarkten. In het hart van het oude centrum vinden we de Altstadt kerstmarkt. De hutten en kraampjes lijken op de oude huizen van de stad.

Highlight: de traditionele glühweinpiramide tegenover Carsch-Haus, een populaire plek onder de locals.

Wie dol is op handgemaakte en ambachtelijke producten, moet naar de Handwerker Markt bij het stadhuis. Daar kunnen unieke kerstcadeaus worden aangeschaft. Een trekker is de grote, met de hand gesneden kerststal en ook het reuzenrad is een leuke attractie.

Dol op kerstliedjes zingen? Ga dan naar de Kö-Bogen Markt, naast het luxe warenhuis Breuninger. Tijdens de vele livemuziek shows zingt iedereen vrolijk mee. Wie kinderen mee heeft, kan prima terecht op de Märchen Markt. Hier worden Duitse sprookjes verteld, bijvoorbeeld bij de Kinderturm. De houten silhouetten op de kersthutten zijn speciaal ontwikkelde beelden van een kunstenaar.

Internationaal tintje

Grappig: bijna alle grote Duitse plaatsen beroepen zich erop dat hún kerstmarkt de mooiste en grootste van het land is... Hoe het ook zij, het nabijgelegen Essen is zeker de moeite waard. De ongeveer 250 kramen staan op diverse pleinen, waarvan de Kennedyplatz het meest sfeervol is.

Deze markt heeft een internationaal tintje. Je vindt er geschenken uit alle delen van de wereld zoals sculpturen uit Afrika, leuke Griekse huisjes van aardewerk of vrolijke figuurtjes uit Cuba. De grote kerstboom, traditioneel het middelpunt van de markt, staat op de Willy-Brandt-Platz.

Voor de kinderen is er een oude draaimolen en in het kaarsenmakershuisje kunnen ze zelf een kaars maken. Ook volwassenen kunnen aan de slag!

Acht stuks!

Ⓒ Getty Images

Als het over kerstmarkten gaat, staat Duitsland garant voor het échte werk. Volgens de overlevering zou de eerste speciaal georganiseerde kerstmarkt zijn gehouden in 1384, in het Duitse Bautzen. Koning Wenzel gaf de stad het recht om in december een markt te houden met als voornaamste doel vlees verkopen. Het slagersgilde was in die jaren belangrijk en machtig.

Het vanuit Nederland goed bereikbare Keulen heeft tot en met 23 december maar liefst acht verschillende kerstmarkten; vijf in de binnenstad, een aan de haven en twee iets buiten het centrum. Die bij de Dom is de meest romantische en imposante, met maar liefst 160 fraai opgesmukte kraampjes met lekkere hapjes en kerstdecoraties.

De Dom is het symbool van Keulen en het is dan ook niet verrassend dat hier allemaal producten verkrijgbaar zijn die de Dom uitbeelden. Denk aan versgebakken koekjes en sneeuwglobes. Verder een groot podium met livemuziek en in het midden een 25 meter hoge kerstboom.

Deze markt is het meest populair en het kan er dan ook flink druk zijn. Misschien handig om uit te wijken naar de eveneens in het centrum gelegen markten Neumarkt (ook wel de Markt van de Engel en die lopen hier dan ook rond), Rudolfplatz of Altstadt (volop kabouters oftewel Heinzelmännchen).

De markt aan de Rijn heet toepasselijk Weihnachtsmarkt am Wasser. Zeevaart en het leven in de haven staan centraal. De verkopers zijn verkleed als zeemanslieden. Op de Avenue een speciale ’gaymarkt’ met roze en paarse stalletjes.

Ondergrondse markten

Ⓒ ANP / ANP

Het ietwat kitscherige Valkenburg is een uitgelezen plek voor een kerstmarkt en elk jaar wordt flink uitgepakt. Ze noemen zichzelf ’Christmas Capital’ van Nederland en het is er zelfs mogelijk ondergronds te gaan.

Santa’s Village Valkenburg is de klassieke kerstmarkt in het hart van het Geulstadje. Zingen, met de kerstman op de foto en smullen van churros en oliebollen. Entree is gratis. Tot en met woensdag 21 december trekt elke woensdagavond om zeven uur en elke zaterdagavond om half acht een sprookjesachtige stoet van verlichte en versierde praalwagens door het centrum.

Bijzonder zijn de ondergrondse markten in de Fluweelengrot en de Gemeentegrot. Tot en met 30 december zijn de kilometerslange gangenstelsels sfeervol aangekleed met lichtjes, slingers en stemmige decors. Er staan stands met cadeautjes, kerstspullen en hapjes en drankjes. Beide grotten zijn toegankelijk voor mindervaliden, honden zijn niet toegestaan.

In de Wilhelminagroeve staat een prachtige kerststal. Vervolgens kan een ritje met de kabelbaan worden gemaakt naar de grootste verlichte kerstboom van Limburg: de Wilhelminatoren.

Voor deze ondergrondse festiviteiten dienen vooraf tijdvak-tickets te worden aangeschaft via

kerststadvalkenburg.nl

Verder weg

Ⓒ 123rf

Kerstmarkten zijn meestal een leuk dagje uit. Wie van plan is decemberdagen verder weg door te brengen, nog wat tips voor verre kerstmarkten.

In het Franse Straatsburg is de grootste kerstmarkt van Frankrijk te vinden. Meer dan 300 exposanten en een boom van meer dan 30 meter hoog. De geschiedenis gaat terug tot 1570. Straten, huizen, bruggen en kerken zijn geweldig versierd.

In Madrid is het Plaza Mayor omgetoverd tot kerstmarkt. Meer dan honderd stalletjes waar niet alleen versnaperingen, kerstspullen en cadeautjes worden verkocht, maar ook verkleedkleren, pruiken en grappige accessoires. Op 28 december viert Spanje namelijk een soort ’grapjesdag’ waarop je je zo gek mogelijk dient te verkleden.

Wil je verzekerd zijn van een kerstmarkt met sneeuw? Ga dan naar Skellefteå in het noorden van Zweden. De jaarlijkse kerstmarkt in het Zweedse Lapland is een van de meest noordelijke ter wereld. Husky’s, vuurkorven en kraampjes met warme truien en met bont gevoerde laarzen. De kerstmarkt vindt plaats in het park Nordana.