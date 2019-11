Vannacht zeldzame sterrenregen

De lucht zal vannacht niet overal helder genoeg zijn om de sterrenregen te kunnen zien

Dordrecht - Goed nieuws voor liefhebbers van vallende sterren: aankomende nacht, of eigenlijk meer morgenochtend, is er een sterrenregen aan de hemel die zelden te zien is. Het gaat om de zogenoemde alfa-monocerotiden die gemiddeld om de 33 jaar een piek heeft.