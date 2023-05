Tips van onze trendwatcher voor een duurzaam en stijlvol interieur

Afval nog nooit zo mooi

Ⓒ kruk #840 van Skovby

Skovby is een Deens familiebedrijf dat al sinds 1933 symbool staat voor eenvoud, functionaliteit en vakmanschap. Ze gebruiken hout uit duurzaam beheerde wouden en alle houtoverschotten worden verwerkt tot mooie producten zoals het stapelbare krukje #840.

Hollandse nuchterheid

Ⓒ aluminium gerecyclede plank van Stracck

De wandplanken van Strackk zijn in Nederland geproduceerd uit oersterk, 75% gerecycled aluminium en gaan daardoor lang mee. Met het geïntegreerde energiezuinige ledlicht vebruik je circa 60% minder stroom. Mooi meegenomen dat ze ook nog eens echte functionele sfeermakers zijn.

Red de oceaan

Ⓒ stoel Ocean van Zuiver en Ocean Bottle

Het is een bekend gegeven dat er zo’n 8 miljoen ton plastic afval per jaar in onze geliefde oceanen terechtkomt. Voor een betere en duurzame toekomst is Zuiver een samenwerking aangegaan met studio APE om The Ocean Chair te ontwerpen die uit 100% oceaanplastic bestaat. Met 1 Ocean Bottle voorkom je dat er 1000 plastic flesjes in de oceaan terechtkomen.

Scheiden

Ⓒ afvalbak Tower Collector van Wesco

Met de Tower Collector is keukenafval in een mum van tijd gesorteerd met een drievoudige scheiding voor plastic-, organisch- en restafval. De deksel gaat door infraroodtechniek open en dicht met één handbeweging. Met behulp van de handgrepen aan de zijkant kan het afvalscheidingsstation, dat ook geschikt is voor kleinere keukens, eenvoudig worden verplaatst.

Upcycling

Ⓒ Re:Code collectief uit korea, Milaan Design Week ‘23

Onder het mom ‘afval bestaat niet’ maakt Re.Code uit Korea coole designobjecten van gerecyclede materialen. Deze met de handgeknoopte poef is gemaakt van oude klimtouwen.

Groen denken

Ⓒ Bsideplate.com en Vertical Forest in Milaan

Zodra je deze 17 verschillende schaaltjes van Bsideplate leeg eet, lees je aan de binnenzijde de naam van een duurzaam ontwikkelingsdoel. De keramiekcollectie is in een gelimiteerde oplage handgemaakt en gesigneerd door kunstenaar Inbar Hasson in samenwerking met Fanny Maille.

Een van de meest imposante groene gevels ooit gemaakt zijn de twee Vertical Forest-wolkenkrabbers in Milaan van architectbureau Stefano Boeri met 900 bomen op een terrasvlakte van 8.900 m2.

Dit zit lekker!

Ⓒ Tacchini Flock x Formafantasma

Er is door Formafantasma goed nagedacht over een duurzame vulling voor de iconische zitmeubelen van het Italiaanse Tacchini. Overtollige niet-vervuilende schapenwol (een restproduct) vervangt het industrieel schuim dat normaliter gebruikt wordt. Dit concept is gepresenteerd tijdens de Milaan Design Week 23 waarbij alles vooral draaide om hoe duurzaam iets is in plaats van hoe het eruit ziet. Beter!