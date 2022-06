Dagrecept: Mediterrane salade met gerookte forel

Hij doet het gerookt ook erg goed; bijvoorbeeld in een salade met rijst, zoals het Visbureau (die de vissector promoot) voorstelt.

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Meng in een schaal de paprika, de courgette en de ui met de olijfolie en zout en peper naar smaak. Rooster in een droge koekenpan de pijnboompitten goudbruin en schud ze op een bord. Verhit een grillpan. Gril de groenten in 2-3 porties in 5 minuten beetgaar. Schep ze op een bord. Giet de rijst af en spoel onder stromend water koud.

Meng de groenten met de forelstukjes en de zongedroogde tomaten door de rijst. Schep de wijnazijn en de extra vierge olijfolie erdoor. Breng de rijstsalade ten slotte op smaak met zout en peper. Meng de rucola door de rijstsalade en serveer meteen.

Nodig voor 4 personen:

- 300 g gerookte forelfilet

(in stukjes)

- 300 g witte rijst

- 1 rode paprika (in reepjes)

- 1 courgette (halve plakjes)

- 2 uien (in partjes)

- 3 el olijfolie

- 2 el pijnboompitten

- 8 zongedroogde tomaten

in olie (pot, in reepjes)

- 2 el witte wijnazijn

- 5 el olijfolie (extra vierge)

- 50 g rucola