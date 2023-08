Tuinieren? Met deze vier tips doe je dat nog duurzamer

Volgens onderzoek van tuinmerk WOLF-Garten beschouwt bijna de helft van de Nederlanders met een tuin zich als duurzame tuinier. Genoeg groen, plek voor vogels en bijen, een regenton en spaarzaam omgaan zijn allemaal vrij standaard voor veel liefhebbers. Toch wil 70 procent meer doen voor een duurzame tuin. We worden op weg geholpen met vier tips.

Restjes als compost

Ook de bodem van je tuin heeft voeding nodig. Daarvoor kun je allerlei dure spullen aanschaffen, maar je kunt ook gewoon bij je ontbijt genieten van een kopje koffie en een gebakken eitje. De restanten van deze twee ontbijtwaren zijn namelijk goede voeding.

Maal de schil van je ei fijn en verzamel het gruis bij elkaar. Je kunt de schillen gebruiken als mest voor potplanten. Ze worden makkelijk opgenomen en zitten vol calcium en andere mineralen. Koffiedik is een goede meststof voor vooral klimop. Laat je koffiedik wél even afkoelen voor je ermee aan de strooi gaat.

Anti-onkruidaardappelen

Een gezonde tuin is direct een goede reden om weer eens voor een oudhollandse maaltijd te gaan. Stamppot, gekookte aardappelen, het mag allemaal. Zolang je maar aardappelen kookt. Het kookvocht werkt namelijk als onkruidverdelger.

Bloemen tegen de muggen

We hopen natuurlijk dat er nog een lekkere nazomer aankomt met heel wat uren die we in de tuin kunnen spenderen. Een nadeel van buiten zitten in de avond? Muggen. Gelukkig kun je die op een heel makkelijke en diervriendelijke manier verjagen. Je hebt er niet eens een citroenkaars voor nodig.

Lavendel is namelijk de ideale plant om muggen op afstand te houden. Plant de paarse bloemen rondom je terras, zet ze in een vaasje op tafel of zet ze in potten bij je terrasset. Een muggenvrije avond én een gezellig terras.

Mollenverjagers

Heb je last van mollen? Je kunt iemand bellen om ze te verjagen, maar je kunt ook zelf aan de slag. Graaf daarvoor lege flessen in de grond. Laat de dop van de fles en zorg dat de hals van de fles boven de grond uitsteekt. De wind klinkt hierdoor door in de grond en mollen schrikken zich daar een hoedje van. Voila, een mollenvrije tuin!