Dit was in 40-45 geheim geallieerde oorlogseconomie: meer en betere wapens

Een Oekraïense bres in de Russische linies vergt een lange adem. Ook van de EU. Daarom klinkt vaak het woord ’oorlogseconomie’: om de wapenleveranties aan Kiev vol te houden, moet alle productie in dienst staan van de defensie-industrie. Hoe deden de geallieerden dat in ’40-’45?

Amerikaanse militair materieel, net uit de fabriek. Ⓒ FOTO NIO