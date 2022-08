Hard nadenken is écht vermoeiend en onderzoekers weten nu hoe dat komt

In Current Biology schrijven de onderzoekers, geleid door Mathias Pessiglione van de Pitié-Salpêtrière Universiteit in Parijs, over de studie en hun bevindingen. „Onze bevindingen tonen aan dat intensief nadenken leidt tot een verandering in de hersenen, namelijk een ophoping van stoffen”, aldus Pessiglione. Die stoffen, glutamaat genaamd, hopen zich volgens Pessiglione op in de zogenaamde prefrontale cortex, het hersengebied dat betrokken is bij plannen, emoties reguleren en besluiten nemen. Het komt er dus op neer dat de prefrontale cortex minder goed werkt door de ophoping van stoffen die optreedt als gevolg van lang en intensief nadenken.

Maar waarom bouwen die stoffen zich dan op? Dat is kortgezegd omdat de hersenen er zo voor kunnen zorgen dat ze goed kunnen blijven functioneren. Potentieel schadelijke stoffen moeten volgens de onderzoekers namelijk worden ’gerecycled’ bij neutrale activiteit, dus bij minder heftige mentale inspanning.

Om tot deze conclusie te komen hebben de onderzoekers via een scan de chemische processen in de hersenen tijdens een werkdag geanalyseerd. De proefpersonen werden verdeeld in twee groepen: de ene groep moest hard nadenken tijdens hun werk, de andere groep kreeg weinig mentale uitdagingen voor de kiezen. Wat bleek; de mensen die hard moesten nadenken, toonden tekenen van vermoeidheid en waren minder in staat om goede en gezonde keuzes te maken. Ook maakte deze groep meer glutamaat aan in de prefrontale cortex.

Slapen

Volgens Pessiglione kun je het beste rust houden en slapen als je je mentaal uitgeput voelt. „Er is bewijs dat glutamaat in de synapsen wordt afgebroken als je slaapt”, zegt hij.