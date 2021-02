Koken met zoete aardappel, werkt dat ’n beetje? (plus een recept!)

Ja, we hadden de frietjes of de lasagne kunnen uitproberen, of de pizza voor mijn part, maar in lockdown is alles al saai genoeg. Dus worden het de wafels. Geen idee wat het zal worden. Maar is het lunch, vieruurtje, of krijg ik het verkocht als avondeten?

„Serveer de wafels warm en geef er bijvoorbeeld een salade bij”, zegt Guillaume Marinette. Meer heb ik niet nodig. Groenten. Warm. Klinkt als een hoofdmaaltijd, toch? Zoete aardappel is een van de favorieten bij ons thuis. De reden waarom ik dit boek graag wilde uitproberen. Ik maak er een prakje van, meng daar eieren, bloem, boter, bakpoeder, melk en kruiden doorheen en prop dat mengsel in mijn wafelijzer. Moeilijk is het niet. Het dikke beslag pakt goed en na een paar minuten komen twee stevige, dikke wafels tevoorschijn.

Toch loopt niemand echt warm voor dit experiment. De wafels zijn zwaar. En de zoete aardappel smaakt niet genoeg door. We blijven achter met dat gevoel dat we iets eten wat niet helemaal klopt. Toch is dat voor mij geen reden om dit boek af te serveren. Een auteur die zijn concept durft door te trekken, vind ik wel iets hebben.

Naast de extreme gerechten – behalve wafels onder meer pannenkoeken, brownies en appelmoes (!), bevat dit boek veel simpele en aantrekkelijke zoeteaardappelideeën die hier vermoedelijk meer bijval zullen oogsten.

Frietjes met camembertdip? Ik kan niet wachten. Of toch. Totdat de wafels niet meer zwaar op de maag liggen.

Recept: Zoeteaardappelwafels

Voorbereiding: 10 min, rusttijd: 30 min, bereiding: 20 min

Nodig (4 pers.):

130 g bloem

2 eieren

50 ml melk

30 g boter, gesmolten

1 zakje bakpoeder

1 theel knoflookpoeder

1 theel peterselie

1 theel Provençaalse kruiden

400 g zoete aardappels, gekookt

Bereiding

Klop alle ingrediënten, behalve de zoete aardappels, tot een glad beslag.

Prak de zoete aardappels met een vork tot puree en spatel deze door het beslag.

Laat het beslag 30 minuten rusten.

Bak er wafels van in een beboterd wafelijzer.

Serveer de wafels warm en geef er bijvoorbeeld een salade bij.