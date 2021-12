Column Babette: Katje moest uit lijden worden verlost

Of ik een crematie of destructie wilde. Ik keek naar Dushi en wilde helemaal niet nadenken over deze vraag.

Maar de realiteit was dat er een katje naast me lag dat al dagen niet meer at en nauwelijks dronk, al waggelend de weg naar zijn kattenbak niet meer kon vinden en zijn koppie met glazige blik naar beneden liet hangen. Eén ding wist ik zeker: Dushi moest zo snel mogelijk uit zijn lijden worden verlost.

Dat was makkelijker gezegd dan geregeld. Onze kat heeft nooit van de ritjes naar de dierenarts gehouden. Sterker nog: zodra hij ook maar rook dat dit bezoek eraan kwam, veranderde hij in een tijger die elke vorm van medewerking weigerde.

Om dergelijke stress op de valreep te voorkomen, leek het ons een goed idee dat hij thuis zou inslapen.

Inmiddels is Dushi er niet meer. Maar dat ging niet zomaar.

Euthanasie aan huis kon in principe, mits we genoegen namen met een plekje op de wachtlijst. Niemand had op korte termijn tijd om ons katje thuis te laten inslapen. Even leek het te lukken, mits we de dode poes zelf naar het uitvaartcentrum wilden brengen. Een dag later, welteverstaan.

Dat moesten we vooral niet als een probleem zien: ’In het kader van de rouwverwerking kan het fijn zijn het dode dier nog even in huis te hebben.’ Omdat wij van dat idee gruwelden, belandden mijn zoon, Dushi en ik uiteindelijk toch in een drukke wachtkamer van de dierenarts.

Tussen blaffende honden met bovenmatige interesse voor onze kat. Zijn baasje probeerde de vrede te bewaren door heel lief met zijn armen de tralies van het mandje af te schermen.

Dushi was inmiddels al zover heen dat hij er weinig van merkte. En kreeg niet veel later de verlossende prik, in de armen van mijn kind.

We hielden het niet droog en wilden in plaats van over destructie of crematie veel liever nadenken over het mooie leven met ons maatje Dushi.

Volg Baette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl