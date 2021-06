7 x tips om meer uit je seksleven te halen

Seksuele problemen in een relatie zijn geen zeldzaamheid. Hoe langer je een relatie hebt, hoe groter de kans is dat je ze krijgt. Sommige experts zeggen zelfs dat 15 tot 20 procent van de getrouwde koppels helemaal geen seks meer heeft. Nog veel meer hebben zelden seks.

De Amerikaanse sekstherapeut Nan Wise, auteur van Why Good Sex Matters, geeft in haar boek zeven tips om meer uit je seksleven te halen.

1. Wees geduldig

Geduld is een schone zaak en dat geldt zeker ook in het geval van seks. Seksuele opwinding komt nou eenmaal niet 1-2-3, daar is tijd voor nodig. Wees dus geduldig: zowel voor jezelf als voor je partner.

De ene keer heeft je partner misschien wat meer tijd nodig om in the mood te komen, de andere keer kost het jou meer moeite. Daarom is het belangrijk om te vertragen en te genieten van de sensaties. Genieten van elkaar, zonder je te veel te focussen op het krijgen van een orgasme.

2. Blijf verbonden

Het klinkt eenvoudig, maar voor veel koppels is het tóch nog moeilijk: verbonden blijven met elkaar. Meestal zijn daar zelfs geen woorden voor nodig.

Neem de tijd om in elkaars ogen te kijken, adem traag en ritmisch en probeer enkel en alleen te focussen op de ander. Denk aan alle redenen waarom je verliefd werd op de ander en voel de verbinding. Als het goed is komt die erotische klik dan vanzelf weer naar boven.

3. Accepteer jezelf

Jezelf en je lichaam accepteren is een belangrijke voorwaarde voor een goed seksleven. Investeer daarom voldoende in zelfliefde en body positivity. Onzekerheid over je eigen lichaam is vaak ongegrond en staat een goed seksleven in de weg.

4. Praat over je fantasieën

Iedereen heeft seksuele fantasieën. Gek genoeg vinden veel mensen het moeilijk om erover te praten. Toch kunnen fantasieën een goede tool zijn om je seksleven een boost te geven. Misschien delen jij en je partner wel dezelfde fantasie en zorgt het voor een nieuwe spark in de relatie.

Ga eens bij jezelf na: wat zijn je fantasieën? Deel dit met je partner en laat ook ruimte voor zijn of haar fantasieën. Sta open voor wat de ander te zeggen heeft en verken mogelijkheden om tegemoet te komen aan de fantasieën. Misschien volstaat het om het bij fantasie te houden, misschien voelen jullie de behoefte om ze om te zetten in werkelijkheid.

5. Durf risico’s te nemen

Ook in langdurige relaties vinden we het soms spannend om te praten over seks. Vaak komt dat voort uit angst om beoordeeld te worden of uit angst om de ander te kwetsen. Hierdoor spelen we het vaak op veilig en zijn we minder snel geneigd om alle hoekjes en kantjes van onze erotische identiteit bloot te stellen. Toch is het belangrijk om deze kantjes niet te negeren. Seksueel potentieel ontvouwt zich wanneer we onszelf durven bloot te stellen aan de ander. Ook al voelt dat eng aan: neem dat risico toch maar.

6. Maak een prioriteit van genot

Wil je een beter seksleven? Dan is het in de eerste plaats aan jezelf (en je partner) om daar wat aan te doen. Daarvoor zul je van seksueel genot een prioriteit moeten maken.

Maak er tijd voor, lees over seks, praat erover met je partner. Geniet van het genot dat jullie samen beleven.

7. Laat ruimte voor emoties

Dat seks alleen draait om lust en opwinding, is een fabeltje. Seks is namelijk heel vaak ook de trigger voor allerlei soorten emoties. Door deze gevoelens toe te laten, leren we dat seks een veilige plaats is om de verbinding met elkaar aan te gaan.