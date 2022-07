Deze kant van Benidorm ken je misschien nog niet

Benidorm is ambitieus en altijd al geweest. In de jaren 50 deed het vissersdorp van toen er alles aan om de eerste Spaanse moderne badplaats te worden, zo’n 70 jaar later staat Benidorm graag te boek als de meest innovatieve toeristenplaats. Nu nog zaak om van het platte imago af te komen.

Om die reden gaan we met een groep internationale journalisten op ontdekkingstocht naar de andere kant van Benidorm. Die andere kant blijkt opvallend dichtbij: vlak achter de drukke boulevard en het uitgaansgebied zigzaggen wij op een elektrische fiets zo het prachtige natuurgebied Serra Gelada in.

Fijn dat de fiets een handje helpt, want de berg die we beklimmen, is behalve indrukwekkend ook behoorlijk steil. Een rustgevende plek met mooie vergezichten, lonkende baaien en een afwisselende kronkelweg. Maar toch: kijken we de andere kant op, dan zien we vooral jaren 70-hoogbouw.

Dat doen we nog maar even niet, die andere kant op kijken. We zijn immers op zoek naar de kant van Benidorm die we nog niet kennen. Zo kun je je bijna niet voorstellen dat het ooit een simpel vissersdorpje was.

Totdat je door de oude stad loopt. Dit deel van de kustplaats ligt tussen de twee lange zandstranden in en is grotendeels autovrij. Wij worden er verrast door de charmante historische huisjes, kerkjes en het romantische uitkijkpunt van het kasteel. Als we op een van de pleinen bij het authentiek Spaanse restaurant La Señoría lunchen, waan je je bijna in een Spaans dorpje waar de tijd heeft stilgestaan.

Totdat we toch weer de hoek omkijken en de onvermijdelijke skyline van Benidorm zien. Die moet je omarmen, vertelt onze gids. „We noemen onszelf graag BeniYork en de verticale stad. Zijn we trots op.”

Want, zo legt hij uit, verticaal bouwen is vooral duurzaam gebleken.

Zeezicht

Er wordt minder grond vervuild, efficiënter met elektriciteit en water omgegaan en doordat er relatief veel mensen bij elkaar wonen, is er minder autoverkeer nodig dan in andere Spaanse plaatsen waar vrijstaand wonen de norm is en de huizen het landschap bedekken. „Pedro Zaragoza, de oud-burgemeester van Benidorm, zag ooit hoe ze in Hongkong de lucht ingingen en wilde dat ook. Maar dan met meer ruimte tussen de wolkenkrabbers en voor iedere bewoner zeezicht en een lekker zeebriesje.”

Zaragoza blijkt de architect van het moderne Benidorm. Niet alleen gaf hij zijn dorp smoel, ook kreeg hij het voor elkaar dat het toerisme op gang kwam. In de jaren 50 reed hij met zijn scootertje naar dictator Franco in Madrid om hem ervan te overtuigen dat Spanje moest worden opengesteld voor het internationale toerisme.

"We moeten de skyline van ’BeniYork’ juist omarmen!"

Hij had al tegen het zere been van de rooms-katholieke kerk geschopt door vrouwen, ondanks het verbod, toe te staan om bikini’s te dragen. Maar toch lukte het hem. Dankzij zijn lobby groeide Benidorm uit tot de bekendste badplaats van Spanje.

Blinden

Nu loopt Benidorm weer voorop. De kustplaats geldt als testpilot voor ’s werelds andere toeristische bestemmingen als het op nieuwe initiatieven en duurzaamheid aankomt. Zo is er overal gratis wifi op het strand, QR-codes worden er niet alleen op de menukaart gebruikt, ook gelden ze als hulp voor blinden die op straat in hun eigen taal de weg worden gewezen.

Hulpbehoevenden kunnen goedkope scootmobielen huren, er zijn eindeloos veel fietspaden, de stoepen en wegen zijn vriendelijk voor ouderen, bussen en taxi’s moeten binnen afzienbare tijd allemaal elektrisch zijn, de daken van de wolkenkrabbers zijn bedekt met zonnepanelen, er is een uitgebreid calamiteitenplan voor de stad ontwikkeld en maar liefst 95 procent van al het afvalwater wordt gerecycled.

En, zo merken we, in Benidorm loop je overal naartoe. Via de lange boulevard van de stranden Levante Beach en Beach Poniente wandel je zo het oude stadje in. Iedereen loopt en als je niet goed ter been bent, pak je gewoon de scootmobiel. Wel zo gezellig; ze zijn ook volop in de dubbele uitvoering te huur.

Of een boulevard vol elektrische karretjes goed is voor de uitstraling van de badplaats? Ach, dat moet je heel anders zien, zeggen ze in Benidorm.

De scootmobiel is elektrisch en hét duurzame vervoermiddel van nu. Een kwestie van tijd voordat dit ook buiten BeniYork wordt ontdekt.

Voor jong en oud

Benidorm staat bekend als bestemming om te overwinteren én als een populaire zomerse bestemming voor jongeren. Zo is de gemiddelde leeftijd in de winter tussen de 65 jaar en in de zomer rond de 30 jaar. Zowel jongeren als senioren kunnen hun hart ophalen in de omgeving van Playa de Levante, hier is veel entertainment te vinden. In de straten rondom English Square is het feest tot in de vroege ochtend.

Sporten

Sportliefhebbers komen in Benidorm volop aan hun trekken. Er zijn diverse prachtige golfbanen in de omgeving, rondom Benidorm kun je klimmen, fietsen en wandelen en uiteraard zijn alle water- en strandsporten mogelijk. Benidorm organiseert ook met regelmaat wieler- en hardloopwedstrijden.