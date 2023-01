Dagrecept: Pasta met groenten, knoflook en chilipeper

Hete olie is hierbij vaak de drager van fantastische smaken; binnenkort meer hierover in VRIJ. Voor deze pasta geldt eigenlijk hetzelfde principe en geeft de in olijfolie gebakken knoflook en chilipeper veel smaak aan het gerecht. Deze is van Donna Hay uit het boek One Pan Perfect (Spectrum).

Kook de pasta in 8 minuten al dente in een grote pan met gezouten water. Giet af, bewaar 250 ml van het kookwater en zet apart. Zet de pan op matig vuur en voeg de olie, knoflook en chilipeper toe. Bak 2-3 minuten of tot de knoflook zacht wordt. Roer de boerenkool en courgette erdoor en bak al roerend 3 minuten mee tot de boerenkool slinkt.

Roer de spinazie, zuurkool, munt, citroenschil, zout en peper erdoor. Doe de pasta erbij en schep alles door elkaar, voeg een flinke scheut van het kookwater toe als dat nodig is. Dien op met buffelmozzarella of burrata en een partje citroen om uit te knijpen.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g volkorenpasta

- 60 ml olijfolie

- 1 lange rode chilipeper (fijngesneden)

- 4 tenen knoflook (plakjes)

- 175 g boerenkoolbladeren (fijngesneden)

- 60 g zuurkool

- 2 courgettes (geraspt)

- 60 g spinazie

- 18 g munt (fijngesneden)

- 1 el geraspte citroenschil

- zeezout en peper (molen)

- buffelmozzarella of burrata

- citroenpartjes (voor erbij)