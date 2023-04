Zo kom je gezond de ramadan door

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog, elke week een medische vraag van een lezer. Deze week vertelt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid, hoe je gezond de ramadan doorkomt.

Vraag: „Tijdens de ramadan eet en drink ik een maand lang niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Hoe zorg ik ervoor dat ik toch voldoende voedingsstoffen binnenkrijg? En wat kan helpen om overdag minder snel trek te krijgen?”

Extra drinken

Van der Vossen: „Als je langere tijd niets drinkt, krijg je dorst. Daarom is het nodig voldoende water en thee tot je te nemen in de periode dat je wel mag eten en drinken. Drink een paar extra glazen water om de dag goed door te komen. Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken. Deze bevatten veel calorieën en leveren geen of weinig goede voedingsstoffen.

Eet vezelrijk

Zorg voor een stevige basis met vezelrijke producten zoals zilvervliesrijst, volkorenpasta, volkorencouscous, aardappelen, groenten, fruit of volkorenbrood. Vezels zorgen langer voor een vol gevoel na de maaltijd zodat je minder snel honger krijgt.

Variatie

Het is belangrijk om te variëren zodat je genoeg koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines en mineralen binnenkrijgt. Zorg dat je voldoende eet van de volgende producten: groente en fruit; mager vlees, vis, peulvruchten, ei, tofu, noten; magere of halfvolle zuivelproducten, 30+-kaas; bruinbrood, volkorenbrood, volkorengranen; olie, margarine, halvarine.

Hoeveel je op een dag van deze producten nodig hebt, kun je vinden bij de Schijf van Vijf. Neem verder niet te veel zoete en vette producten zoals baklava of gefrituurde hapjes: veel calorieën en weinig goede voedingsstoffen.

Kleine hapjes

Je kunt last van je maag en darmen krijgen als je in te korte tijd te veel of te snel eet. Je lichaam heeft dan moeite met de verwerking ervan. Ook kun je aankomen als je meer eet dan je lichaam nodig heeft.

Neem daarom niet te veel vette en zoete hapjes, schep niet te veel op je bord en eet rustig. Met kleine hapjes en goed kauwen zorg je ervoor dat het voedsel niet te zwaar valt.

