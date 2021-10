Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenkijken in een voormalig Philips-pompgebouw, nu strak appartement

Sigrid Stamkot

Daniera ter Haar en Christoph Brach met hun kinderen: „Wij doen voorstellen aan de ontwerpers en zij gaan ermee aan de slag.”

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast bij Daniera ter Haar en Christoph Brach die in een oud fabriekspand in Eindhoven wonen.