Klaar voor oorlog in luxe en veiligheid

Tank maakt zijn opwachting tijdens de Monterey Car Week deze week. Hij zal daar onder andere zijn opvallende uiterlijk tonen. Maar vermoedelijk zal er meer aandacht zijn voor de nieuwe motor. De 6,2 liter V8 komt namelijk uit een Dodge Demon en is daarom goed voor een belachelijke 1.000 pk en 1.180 Nm. Helaas laat Rezvani voor de rest geen cijfers los. Dus we weten niet wat de 0-100 km/h-tijd en de maximumsnelheid van de TUV is.

Het interieur is wederom een erg opvallende plek in de Rezvani Tank, want tegen alle verwachtingen vertoef je hier in alle luxe. Er is keuze uit verschillende soorten leren bekleding die afgewerkt kan worden met verschillende kleuren stiksels. Ook heeft de auto een 7,9 inch touchscreen waarmee het infotainmentsysteem aangestuurd kan worden. Desgewenst kan er zelfs Apple Carplay of Google Maps en andere apps op afgespeeld worden.

Maar al die luxe doet afleiden van het kunnen van de Tank. Zo heeft hij een volledig 4x4 systeem en rolt hij standaard op gigantische offroadbanden. Mocht je in het donker gaan rijden, dan heeft Rezvani een gigantische lichtbalk in het dak van de Tank verwerkt om de wereld om je heen te verlichten. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kan de FLIR aangezet worden waardoor de bestuurder beschikt over nachtvisie. Oh, en de inzittenden hoeven niet bang te zijn dat alle elektrische systemen uitvallen bij een EMP-aanval, want de Tank is daartegen beschermd. Toch fijn om te weten.

Voor nog meer veiligheid bestaat de Tank Military Edition. Deze heeft naast al het bovengenoemde ook nog een militaire run-flat banden, versterkte vering en ram-bumpers. Ook is de auto kogelwerend, is de onderkant beschermd tegen explosies en kan de benzinetank zichzelf herstellen. Om de echt hardnekkige aanvallers het hoofd te bieden kan de Tank de deurhendels onder stroom zetten, een rookscherm creëren, sirenes en stroboscopen af laten gaan en kan er hulp geroepen worden met een intercom. Kortom, als je ergens veilig bent, dan is het in een Rezvani Tank.