Vijftig tinten beige: binnenkijken in het gestripte jaren 30-huis van Sarina en Guido

Door Sigrid Stamkot

De ribfluwelen bank in de woonkamer is alweer het derde exemplaar. „De eerste was geen goede keuze, de tweede was van slechte kwaliteit.” Ⓒ Rene Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het klassieke jaren 30-huis van Sarina en Guido in Molenlanden (ZH).