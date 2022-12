Bruisend het nieuwe jaar in: tips en trucs voor een lekkere cocktail met bubbels

Het gebruik van champagne voor een cocktail zal sommige puristen misschien rillingen bezorgen, maar ze lenen zich er goed voor. Zana Mohlmann werkt als creative hospitality consultant, waarbij ze cocktails bedenkt en advies aan cocktailbars geeft.

„Ik vind het prima om alles te mixen voor een cocktail, ook champagne, als het maar goed smaakt. Daar heerst geen taboe op, al kan ik me voorstellen dat sommige champagnehuizen hun wenkbrauwen fronsen bij het idee.”

De ene champagne past beter bij een cocktail dan de ander. „Champagne en andere bruisende wijnen zoals Spaanse cava en Italiaanse prosecco hebben verschillende tonen, van heel droog naar meer zoet”, vertelt Mohlmann. „Als je een zoete champagne met een zoete likeur mixt, dan wordt het geheel wel erg zoet; in dat geval kun je het beste een droge champagne gebruiken.”

Je hebt de keuze uit een breed coupette-glas of het bekende, langwerpige flute-glas. „Die keus is aan de mensen thuis. Ik drink champagnecocktails graag uit een flute waarin de bubbels langer behouden blijven, maar als je een bredere coupette gebruikt, komen er meer aroma’s vrij.”

Nippen

Mimosa’s, een combinatie van champagne en een scheut vers geperst sinaasappelsap, zijn beroemd, maar niet zo geschikt voor oudjaar. „Deze is beter bij de brunch. Door het sinaasappelsap wat dikker en stroperiger en bedoeld om meer van te nippen, net als de Bloody Mary trouwens. Je bent voor de avonduren eerder op zoek naar frissere cocktails.”

Een andere wereldberoemde cocktail met champagne is de Kir Royal. Deze werd bedacht door een katholieke priester in het Franse Dijon. Zijn naam was Félix Kir en hij maakte eigenlijk twee cocktails tegelijk: de eerste was de Kir, een combinatie van witte wijn en een klein beetje crème de cassis, een likeur op basis van cassis.

Daarna volgde de Kir Royal, met champagne in plaats van wijn. Interessant is dat deze cocktails een teken van verzet vormden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Felix Kir maakte ze omdat de Duitsers destijds alle rode wijn in het gebied in beslag hadden genomen.

Gebruik een meer droge champagne of prosecco voor combinaties met zoet. Ⓒ 123rf

„Belangrijk is dat je voorzichtig met de cassislikeur bent, niet meer dan 10 milliliter in het champagneglas”, vertelt Mohlmann. „Deze cocktail wordt namelijk al snel te zoet en kan gaan overheersen. Zoek hierbij een droge champagne, te herkennen aan het Franse woord brut.”

Dan is er nog een klassieke champagnecocktail: de French 75. Mohlmann: „Voor mensen die graag willen shaken. Gemaakt van London dry gin, champagne, citroensap en suikersiroop of een schepje suiker.”

„Je shaket alle ingrediënten, behalve de champagne. Het geheel schenk je daarna in een champagneglas. Hierover giet je vervolgens de champagne. Hij wordt ook wel een 75 Cocktail genoemd, of in het Frans een Soixante Quinze. Hij is lekker fris en heeft mooie citrustonen.”

Het drankje dateert uit de Eerste Wereldoorlog en is in 1915 in de New York Bar in Parijs bedacht door de barman Harry MacElhone. De combinatie zou zo’n kick hebben dat het voelde alsof je werd beschoten met het krachtige Franse 75 mm veldkanon!

Suikerklontje

De Classic Champagne Cocktail is dé favoriet van Mohlmann. „Deze klassieker wordt gemaakt van champagne, Angostura-bitters (een soort kruidenbitter, red.), een beetje cognac en een suikerklontje, geweldig!”

„Hierbij besprenkel je een suikerklontje eerst met de kruidenbitter. Je laat het klontje in een champagneglas vallen en dan voeg je de cognac toe. Hier giet je langzaam de champagne overheen. Ten slotte garneer je met een sinaasappelschil. Prachtig hoe het suikerklontje langzaam in het glas oplost.”

Genoeg mogelijkheden om met een cocktail feestelijk het nieuwe jaar in te luiden!