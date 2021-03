In het Amsterdamse appartement van mijn meissie was alles wit. Alle muren, de kozijnen, de vloer, de gordijnen, de keuken: allemaal wit. Gelukkig waren de meubels een andere kleur, anders was ik niet alleen door haar voorkomen, maar ook door haar interieur verblind.

Ook in ons nieuwe huis in Kolhorn moest alles wit. Enorm veel werk, want het huis bestaat voor een groot deel uit hout. Niet een kwestie van een muurtje witten, maar het leek me een mooie basis. Voor mijn meissie bleek het slechts een blank canvas om mee te beginnen. De afgelopen jaren moest de keuken bijvoorbeeld opeens zwart en de kastenwand groen.

Lastig

Kleur is een lastig begrip. Wat de een mooi vindt, is voor de ander afgrijselijk. Tot onze verbazing zijn er zelfs mensen die een huis niet kopen omdat er een muur rood is. Dat geeft aan hoe bepalend kleur is. Behalve dat kleuren je huis opfleuren, vertellen ze ons ook iets.

Rood wordt vaak gebruikt om te waarschuwen. Maar wie aan rood denkt, komt ook direct bij de liefde terecht. Blauw schijnt voor rust en ontspanning te zorgen, misschien heeft dat iets te maken met het kalmerende effect van de zee. Groen geeft aan dat iets milieubewust is, groen is uiteraard de eerste kleur waar je bij natuur aan denkt. Geel vrolijkt je op, ik denk aan Pasen en de lente.

Kleuradvies geven vind ik vrij lastig. Kleur is namelijk voor iedereen anders, wat ermee te maken heeft dat kleur een eigenschap van licht is.

Een kort natuurkundelesje is op zijn plaats. Daglicht bestaat uit een mengsel van straling van verschillende golflengtes. Als deze straling een golflengte binnen de voor mensen waarneembare grens heeft, wordt deze ’licht’ genoemd. De kleur van het licht wordt bepaald door de intensiteit van de golflengten. Het volledige spectrum (denk aan een regenboog) van het binnenkomende licht bij een voorwerp bepaalt het visuele voorkomen van het voorwerp, inclusief kleurwaarneming.

Onderscheiden

Als je dus groen ’ziet’, absorbeert het oppervlak groen en weerkaatst het de rest. Absorbeert een oppervlak alle golflengten, dan ’zie’ je zwart. Worden alle golflengten weerkaatst, dan ’zie’ je wit.

Bekijk ook: Zo zorg je voor goede ventilatie in huis

In totaal kan de mens 120 tot 160 zuivere kleuren van elkaar onderscheiden, mits we deze naast elkaar kunnen zien. Zonder vergelijkingsmateriaal zoals een kleurenwaaier kunnen we slechts 10 à 14 kleuren herkennen.

De kleurwaarneming is anders bij dag- en bij kunstlicht, in de schaduw of in de volle zon. Ook het materiaal van het oppervlak speelt een rol. De kleur die jij ’ziet’, kan heel anders zijn dan de kleur die ik ’zie’.

Wil je een kleur in je huis toepassen, probeer deze dan eerst op een klein stukje materiaal dat hetzelfde is als het voorwerp, meubelstuk of wand die je wilt verven en houd ’m op de plek waar het uiteindelijk moet komen. Pas dan kun je zien hoe jij de kleur ’ziet’ die je hebt gekozen.

Het voorjaar staat voor de deur! Vanaf volgende week op deze plek wekelijks de tuintips van tuinman Lodewijk Hoekstra.