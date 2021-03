Onderzoek: 84% van de vrouwen voelt zich lekkerder na het sporten

Het cijfer is niet mals: 84% van de vrouwen voelt zich lekkerder in haar vel zitten na het sporten. Dat blijkt uit recent onderzoek van adidas, gedaan onder 1000 Nederlandse vrouwen. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (58%) meerdere keren per week sport.

Mooie cijfers, maar toch is niet alles hosanna: 84% van de ondervraagde vrouwen geeft aan onzeker te zijn tijdens de workout. De meerderheid (52%) geeft aan zich bekeken te voelen in de sportschool, waarbij dat cijfer flink hoger is bij vrouwen onder de 34 jaar. In die leeftijdscategorie geeft maar liefst 72% aan last te hebben van starende blikken. 3 op de 5 vrouwen sport dan ook liever alleen dan in een groep.

Geen zin

Voor tweederde van de Nederlandse vrouwen is de voornaamste reden om de sportschool in te duiken het verbeteren van de conditie, maar ook afvallen (47%) of meer energie (46%) halen de top 3. De belangrijkste reden om niet te sporten is ‘geen zin’ (57%) en ook tijdgebrek (45%) en lichamelijke klachten (44%) staan in de top 3 van redenen om niet te sporten.

Het onderzoek werd gedaan in het kader van de introductie van de Formotion collectie, die gericht is op vrouwen meer zelfvertrouwen te geven. Daarom is er gekozen voor felle vrouwelijke kleuren, maar vooral gekeken naar de pasvorm, met innovatieve compressiepunten geïnspireerd op shapeweartechnologie.