Tips van een reisblogger: dé manier om alleen met handbagage te reizen

’De wereld zien, dat was wat ik wilde. Ik groeide op in een klein dorpje waar iedereen elkaar kende en kon niet wachten om eropuit te trekken. Eerst als au pair, daarna tijdens mijn opleiding Mediterrane Studies, vervolgens als reisadviseur en sinds 2015 als reisblogger.

Voorheen ging ik elke maand op reis op uitnodiging van een organisatie of een bestemming. Sinds corona is dat minder en ga ik regelmatig op eigen houtje. Inmiddels heb ik meer dan vijftig landen bezocht en hoeven dat er niet zo nodig meer te worden. Op de plekken waar ik al ben geweest, valt nog genoeg te ontdekken. Twintig kilometer verderop heb je een compleet nieuwe bestemming en in een ander seizoen kan alles er weer heel anders uitzien. Zuid-Europa en Azië blijven favoriet. Ik denk niet dat ik daar ooit op uitgekeken raak.

Handig

Een echt professionele reisuitrusting heb ik niet. Gewoon een rugtas die toevallig onder een vliegtuigstoel past. Soms word ik gek aangekeken als ik in een hotel aankom. Dan zie ik ze zoeken naar de rest van mijn bagage. Maar die is er niet.

Zo bespaar ik niet alleen kosten, het is gewoon handiger om alleen met handbagage te reizen. Ik hoef niet bang te zijn dat mijn koffer ergens strandt en hoef nooit te wachten bij een bagageband.

Het scheelt dat ik vrijwel altijd warme bestemmingen bezoek. Een luchtig jurkje of topje neemt nu eenmaal minder ruimte in dan een dikke trui.

Ook al schiet ik nog steeds weleens in de stress, na al die jaren heb ik het licht reizen aardig onder de knie.

Mijn ondergoed en sokken stop ik in van die herbruikbare ziplock diepvrieszakjes. Als je daar alle lucht uit drukt voordat je ze dicht ’zipt’, hebben ze hetzelfde effect als grote vacuüm opbergzakken en nemen ze veel minder ruimte in. Voor de rest van mijn kleding gebruik ik packing cubes. Die houden alles lekker overzichtelijk.

Powerbanks

Essentieel zijn mijn powerbanks. Omdat ik lange dagen op pad ben en de foto’s voor mijn blog met mijn telefoon maak, wil ik zeker weten dat ik die kan opladen, ook als ik even geen stopcontact in de buurt heb.

Verder natuurlijk een flesje dat ik kan vullen, een pak papieren zakdoekjes en reistabletjes.

Zakdoekjes komen altijd van pas en die reistabletjes heb ik echt nodig, want ik ben gek op eilanden bezoeken maar echte zeebenen heb ik niet. Volgens mij zijn we er zo wel.

Ah, dan vergeet ik bijna een heel belangrijk item: een sjaal. Handig als het koud wordt in het vliegtuig, je een kerkje, moskee of tempel bezoekt, als het waait of juist ter bescherming tegen de felle zon. Onmisbaar, als je het mij vraagt.”