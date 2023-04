Wisselen van vliegtuigstoel: zo doe je dat op een nette manier

De Amerikaanse etiquette-expert Jacqueline Whitmore van de Protocol School of Etiquette in Florida, legt aan Fox News uit hoe je andere reizigers het beste om hun stoel vraagt.

Wil je van plek wisselen zodat je naast je reisgenoten kunt zitten, dan is het volgens Whitmore eigenlijk best simpel. Kom met een goed tegenbod. Met andere woorden: zorg ervoor dat je een stoel of plek kunt aanbieden die net zo goed of zelfs nóg beter is dan de plek die je wil hebben. „Ga er niet zomaar vanuit dat de ander zijn stoel wil afstaan”, zegt de expert.

En áls die ander onverhoopt aangeeft niet te willen ruilen, maak er dan geen groot probleem van. „Accepteer het als ze ’nee’ zeggen. Als zij niet willen verhuizen, dan is dat hun goed recht. Daar heb je maar mee te dealen.”

Schuldgevoel

Whitmore heeft ook advies voor de mensen die het verzoek krijgen om te ruilen. „Als je een ander blij wil maken door hem of haar naast vrienden en familie te laten zitten, vooral doen. Maar voel je niet verplicht. Je hoeft je ook niet schuldig te voelen als je niet wil ruilen. Mensen kunnen boos worden als je niet met ze wil ruilen, maar daar komen ze wel weer overheen.”