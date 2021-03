Geen reisversoepelingen in meivakantie, Nederlanders boeken vakantiewoning in eigen land

Uit cijfers van vakantiehuizenspecialist Belvilla blijkt dat 85% van de mensen die afgelopen week een vakantiewoning heeft geboekt, een verblijf in eigen land heeft uitgekozen.

De cijfers laten ook zien dat de binnenlandse boekingen iets zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (12%). Ten opzichte van het pre-coronajaar 2019 worden er 25% meer vakantiehuizen in Nederland geboekt.

Last-minutes

“Het viel te verwachten dat het advies om niet naar het buitenland te reizen van kracht zou blijven. Toch wilden mensen graag die bevestiging voordat ze in eigen land vakantiehuizen gingen boeken. Dat zien we nu ook terug in de cijfers”, zegt Hanita van der Meer, Director PR and Communication van Belvilla. „Naast de huidige boekingen verwachten we ook dat er nog veel last-minute vakantiehuizen vastgelegd zullen worden nu een reis naar het buitenland afgeraden wordt.”

Zomer

Ruim de helft van de boekers gaat ervan uit dat de zomervakantie wel in het buitenland gevierd kan worden, want 55% heeft een vakantiewoning in het buitenland gereserveerd. De populairste buitenlandse zomerbestemmingen zijn voorlopig België, Frankrijk en Oostenrijk.