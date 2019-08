Recept van de dag: druiven van Angélique

Bij druiven denk ik altijd aan dat geniale recept van meesterkok Angélique Schmeinck, die druiven gewoon in de oven doet tot ze een openknappen en nog iets in smaak indikken.

Nodig voor 4 personen:

• 1 citroen

• 300 ml rode wijn

• 80 g suiker

• 5 eidooiers

• 150 g rode druiven

Bereiden:

Ze geeft er een rode wijn zabaione bij. Dat is niet zo moeilijk als het klinkt. Haal met een dunschiller de schil van citroen. Breng de rode wijn met de helft van de suiker, citroenschil in een brede pan aan de kook en laat tot de helft inkoken. Haal de schillen eruit. Klop intussen met de gardes van de handmixer de eidooiers met de rest van de suiker tot een schuimig lichtgeel mengsel. Voeg het mengsel toe aan de rode wijnsiroop. Klop op laag vuur met een garde in circa 3 minuten au-bain-Marie warm. Blijf continue stevig kloppen om te voorkomen dat de eidooiers roerei worden.

Oh ja, druiven wassen en op bakpapier in de oven, dik 10 minuten op 190° C.

Ze geeft er nog van alles aan notencrumble bij, maar die warme druiven zo uit de oven met deze saus, hemels. Ik ga zo nog even buiten bij de druif kijken…