Recept van de dag: Let-op-de-buurmanbowl

Heb je nog zo’n schaal voor bowl ergens staan? Of gewoon een mooie hoge kom. Bekertjes erbij en scheppen maar. Ik heb ooit eens een bowl gemaakt met als hoofdbestanddeel aardbeien die al een hele zomer in de 80 % rum hadden gestaan. Geweldig, mijn gasten waren ruim voor twaalf uur al letterlijk uit hun stoelen gegleden. Een buurman kwam zelf geheel per ongeluk bij een verkeerde buurvouw in bed terecht en moest voor straf een week in het fietsenschuurtje slapen. Ik zie hem nog met slaapzak en al tussen de fietsen vandaan komen. Dat waren nog eens feestjes. Wist ik veel dat de aardbeien zo vol rum zitten dat één aardbij al genoeg was voor het paradijs. Laat staan drie bekertjes vol.

Pers 500 ml sinaasappelsap VERS, leg er 3 kaneelstokjes in. Snij een limoen in plakjes en voeg toe. Dan schil je 2 peren en 1 mango. Snij in kleine blokjes. Hup in de bowl. Een groene appel, in ragdunne schijfjes, mag er ook bij. Heel lekker is nog een paar mandarijnen in partjes erbij. Dan zet je deze sinaasappelsoep een uurtje in de koelkast en lekker koud te worden. En vlak voor het serveren schenk je er een flinke fles appelcider in. En als niemand kijkt, nog 2 dl calvados. Mooie jaarwisseling gewenst.

Nodig:

• 500 ml sinaasappelsap

• 3 kaneelstokjes

• 1 limoen

• 2 peren geschild en in blokjes

• 1 mango, geschild en in blokjes

• 1 groene appel

• 4 mandarijnen

• 1 fles appelcider 750 ml

• flesje calavados