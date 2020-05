Recept van de dag: Pasteibakjes gevuld met champignons

Oh, dat is leuk, een bakje met champignons. Dat is uit oude tijden. Haal maar van die kleine pasteibakjes. Dit soort gerechten zijn erg oud, er was een tijd dat alles zo mogelijk in een deeg werd gedaan en gebakken. Dan kon je een gevuld ‘broodje’ pakken en er zo vanaf eten. Yorkshire pudding is er een mooi voorbeeld van. Maar dat gaan we allemaal niet doen. Jij zet die kant en klare pasteibakjes even in de oven tot ze krakelvers voelen.

Dan fruit je de sjalotjes. Zacht dat vuur, zacht die uitjes, rustig aan, kalm aan. Oh, en fijngesneden, prachtig fijngesneden. De champignons ook gehakt maar niet allemaal, hier en daar een mooie doorgesneden champignon, zodat je ziet wat je eet. En nu dan de Noilly Prat erbij. Direct die Franse geur in huis. Je ruikt als het ware al de kruiden die in deze bijzondere vermout gaan. Dat mag flink inkoken, vlak voordat het weg is en de smaak nog maar een vingerhoed samengebald vocht zit, doe je de room erbij. Laat weer inkoken tot het iets dik om de champignons plakt.

En dan de fijngehakte marjolein erbij. Die groeit nu als een gek en mag stevig worden aangesproken.

Beetje zout, flink peper. In de bakjes. Voor om daarna even van de stilte te genieten.

Nodig voor vier:

• 300 gr donkere champignons, fijngehakt

• 2 sjalotjes, fijngehakt

• 1 klont boter

• 1 glas Noilly Prat

• 1 ½ dl dikke room

• 1 eetl verse fijngehakte marjolein

• 12 kleine pasteibakjes

• zout en peper