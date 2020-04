Hortensia naar de knoppen? Zo blijft ’ie in tóch in leven

Samen met Stichting Steenbreek hebben we vorige week ’De week van de groene tuin’ geïntroduceerd, waarin we heel Nederland hebben opgeroepen om thuis te blijven en de tuin te vergroenen. Om het makkelijk te maken heb ik elke dag videotips gemaakt die nog terug te kijken zijn op steenbreek.nl. We hebben ook de Nationale Tuincheck gelanceerd, waarmee elke tuinbezitter nu zelfstandig zijn tuin kan beoordelen op duurzaamheid en zien waar er nog kansen liggen om te vergroenen. Deze gratis app is eenvoudig te downloaden en wordt ondersteund door onder meer de Vogelbescherming en Tuinbranche Nederland.