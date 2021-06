Deze wijn is haast verplichte kost nu asperges voor een habbekrats te koop zijn

Auxerrois kan nog wel eens voor verwarring zorgen. Allereerst is daar de onduidelijke afkomst. Lang werd aangenomen dat deze witte druif stamt uit de omgeving van Auxerre, het handelsstadje in het centrum van Frankrijk, maar dat klopt niet.

Evenmin komt auxerrois uit Duitsland, ondanks oude geschriften in de Moezel waar aan de druif wordt gerefereerd. Ook heeft auxerrois geen enkele relatie met Cahors, hoewel de lokale wijnboeren aldaar met hun donkerblauwe druif malbec komen aanzetten, als je om auxerrois vraagt.

Nee, hoogst waarschijnlijk komt auxerrois gewoon uit de Elzas, waar die tot op heden een van de meest aangeplante druiven is. De naam zou zijn afgeleid van Auxois, zoals de Elzas vroeger heette.

Na dit druivenlesje uit het boek Wine Grapes van Jancis Robinson e.a., willen we natuurlijk graag weten hoe auxerrois smaakt. Vroeger was er niet zo veel aan. Een neutrale druif zonder frisse zuren. Niet voor niets werd hij voornamelijk gemengd met andere druiven, die meer karakter hadden.

Jonge wijnboeren in de Elzas en vlak over de Duitse grens zagen echter potentie. Net als hun leeftijdgenoten in Luxemburg en Nederland overigens. Door de rendementen beperkt te houden blijkt auxerrois plotsklaps échte wijn op te leveren. Dat wisten sommige wijnboeren in de Elzas overigens al lang. Zij verkochten hun wijn van 100% auxerrois als pinot blanc, dat een veel beter imago heeft.

Weingut Kranz in de Pfalz doet niet mee aan dergelijke vermommingen. De naam van hun auxerrois prijkt pontificaal op het etiket en terecht. Wij dronken die uit het prachtjaar 2020.

Geurend naar citroen, lychee en anijs zit de wijn ergens tussen droog en lichtmollig in. Nu de witte asperges voor een habbekrats te koop zijn is deze auxerrois haast verplichte kost.

Kranz Auxerrois 2020

winterbergwijnen.nl, €10,95