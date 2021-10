4 x fruit waarvan je óók de schil kunt eten

Kiwi

Als je niet gewend bent om kiwischillen te eten, vind je het misschien maar een gek idee. Die schillen zijn harig, toch?! Ja, een beetje wel, maar als je er eenmaal aan gewend bent, is een kiwi met schil hartstikke lekker.

Een kiwi met schil schijnt trouwens ook nog heel gezond te zijn. In de schil zitten veel vitamine C én vezels. Wil je beginnen met kiwischil eten? Neem dan niet meteen een grote hap, maar begin met dunne plakjes om eraan te wennen.

Wil je de schil echt niet eten? Dan kun je kiwischil ook op de composthoop gooien. Je eigen compost maken is niet alleen superduurzaam, maar ook nog eens heel goed voor de planten in je tuin of op je balkon.

Banaan

Koken met bananenschillen is hip!

Een bananenschil lijkt wat ruw, maar dat verandert compleet als je ‘m kookt. Je kunt er dan bananenthee van maken (ja, echt) of marineren in een saus en los eten. Je kunt ze ook gebruiken in een smoothie.

Watermeloen

De meeste mensen eten een watermeloen net als een kiwi: lepel erin en uitlepelen maar. Maar het witte gedeelte én de schil kun je net zo goed eten.

Je kunt de schil bijvoorbeeld los bakken, maar watermeloenschil inmaken is ook een aanrader. Het smaakt dan een beetje zoals ingelegde komkommer.

Sinaasappel

Misschien heb je weleens sinaasappelrasp gebruikt om meer smaak te geven aan je glühwein, cakes of crumble. Maar wist je dat je ook grote stukken sinaasappelschil kunt eten? Van reepjes kun je bijvoorbeeld gesuikerde sinaasappelschil maken waarmee je gebak kunt decoreren.

Ook hele plakken sinaasappel (met schil eraan!) kun je goed verwerken. Je kunt ze bijvoobeeld bestrijken met een beetje honing, bestrooien met kaneel en dan een paar minuten in de oven roosteren. Superlekker bij een herfstig dessert!