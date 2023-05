Premium Het beste van De Telegraaf

Hotel van de week: Huys Van Leyden De sfeer van toen, het comfort van nu: dit luxe boetiekhotel in Leiden is een aanrader

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service: VRIJ bekroont elke week een onderkomen. Deze week verblijven we in Huys Van Leyden in hartje Leiden.