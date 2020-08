Interieur-tip: zomerse pastelkleuren tijdens warme dagen

Aan tafel

Niets zo chic als een kristallen karaf en gekleurde glazen van top ontwerper Serena Confalonieri. De kelk is een echte trend op tafel en deze exemplaren zijn daar een exclusief voorbeeld van. Buitenmeubelen krijgen ook steeds meer kleur zoals de Grill stoelen van Mutdesign voor Diabla Outdoor. Op het terras zijn het echte sfeermakers dankzij het grafische lijnenspel en de hippe kleur.

Karaf en glazen van www.serenaconfalonieri.it fotograaf Andrea Agrati en buitenstoelen Grill van Mutdesign voor www.diablaoutdoor.com

Stylingtip: streepje

Accessoires van papier-maché hebben een ambachtelijke uitstraling en zijn ook leuk om zelf te maken met papier en lijm. Juist de imperfectie maakt elk bord en schaaltje uniek van deze servies collectie ‘Mumbai Stripe’ van Pan After en Alice Oehr. Met dit zomerse streepje is het modische effect op de buitentafel compleet.

Servies Pan After x Alice Oehr – Mumbai Stripe, gemaakt van papier maché van www.panafter.com.au

Maak het zacht en luchtig

In de zomer kan wit als basiskleur de zon in huis hard reflecteren. Met verschillende roze tinten is dat probleem meteen opgelost en voelt de sfeer zachter en luchtiger aan. Laat je inspireren door de matte muurverf van www.Littlegreen.nl en schilder de lambrisering, plint en muur toon-op-toon in roze kleuren. Combineer met een vouwgordijn Filter van www.vadain.nl met linnen look voor een natuurlijke (iriserende!) filtering van het zonlicht.

Rolgordijn Filter van www.vadain.nl en muurverf boven in Dorchester Pink Pale en middenbaan in Dorchester Pink Deep van www.littlegreene.nl

Voor de veranda

Verliefd wordt je meteen op deze schommelstoel Swing van Edward van Vliet voor www.paolalenti.it waar je makkelijk met z’n tweeën gezellig op kan zitten buiten. Nu de temperaturen stijgen is lekker in de schaduw zitten de beste manier om even te chillen. De ouderwetse ‘veranda’ is dan ook in opkomst waardoor je beschut zit tegen de wind en de zon.

Rolgordijn Frosty Velvet van www.vadain.nl

Muurfverf voor de buitenkamer

Het werkt meteen; door de buitenmuren een kleurtje te geven wordt de sfeer op het terras die van een hippe ‘buitenkamer’. De collectie muurverf voor buiten van www.littlegreen.nl heeft o.a. de kleur yellow-pink waarmee een moderne haciënda stijl gecreëerd wordt.

Muurverf Yellow-pink van www.littlegreene.nl