Zo gebruik je die lade onder de oven waarvoor die écht bedoeld is

De ruimte onder de oven is in veel gevallen eigenlijk een verlengde van de oven, bedoeld om eten dat net uit de oven komt warm te houden.

Kleine kanttekening: elke keuken is anders en daardoor is niet élke lade geschikt als warmhoudlade. Je kunt checken of je jouw maaltijd erin kunt bewaren door tijdens het bakken even te voelen of de lade warm wordt.

Mocht dat zo zijn, dan is die ruimte ook heel geschikt om je borden in voor te verwarmen.