Palm Springs heeft altijd kleurrijke kostgangers aangetrokken. Frank Sinatra sloeg er ooit een barman neer die hem een slechte cocktail schonk. Al in 1947 vestigde The Voice zich in het woestijnstadje en zijn Rat Pack-vrienden volgden snel. Nieuwe generaties zorgen voor opleving, maar de jaren 50-sfeer galmt na.