Cider’t beste van twee werelden

Nederland is van oudsher geen ciderland. Gek eigenlijk: we hebben veel appelboomgaarden, maar de drank heeft nooit echt voet aan de grond gekregen.

Dat is elders in Europa wel anders. Het wordt onder meer gemaakt in Frankrijk, in Normandië en Bretagne. Frankrijk is wereldwijd de grootste producent van cider. Ze maken het er al sinds de Romeinse tijd, hoewel het drankje, gemaakt van vergist appelsap, ook al bij de Egyptenaren bekend was.

Britten

Hoewel men in Groot-Brittannië ook cider maakt, hebben de Britten een ander record in handen. Ze tikken met z’n allen zo’n 600 miljoen liter cider per jaar weg, meer dan de rest van de wereld bij elkaar! Misschien ligt het aan de Britse pubs waar cider veel wordt gedronken, maar deze drank wordt dus niet gebrouwen. Het wordt gemaakt zoals wijn.

We nemen een kijkje bij Elegast op buitenplaats De Hoorneboeg, bij Hilversum, waar Arjen Meeuwsen en Teun Durlinger sinds de start van hun cidermakerij in 2016 inmiddels zestien soorten maken.

De productielocatie/proeflokaal van Elegast is redelijk idyllisch, verscholen in het bos, naast een knus restaurant en een gezamenlijke moestuin. Gasten genieten van de laatste stralen middagzon wanneer Arjen – onder de krassen van de oogst in de Betuwe is teruggekeerd. „Dat hoort erbij als je op een ladder plukt met al die zwiepende takken. We hebben vandaag liefst twintig verschillende soorten geoogst. Onder meer lemoenappels, sterappels, notarisappels en goudrenetten.” Het oogsten gebeurt deze weken op verschillende locaties, samen met vrijwilligers die het heerlijk vinden om een dag in een fraaie boomgaard met oude boerderij door te brengen.

„Hiervoor werkte ik als landschapsarchitect en ik zag dat de historische hoogstamboomgaarden in Nederland het steeds moeilijker kregen. Er is wel subsidie voor aanplanting van boomgaarden, maar niet het onderhoud. De appels werden niet geoogst; onrendabel. Zo ontstond het idee om daarvan cider te maken. Inmiddels weten we dat juist die hoog hangende appels ook de mooiste cider opleveren.”

Dit jaar hebben de heren de eerste Nederlandse biologische cider op de markt gebracht, van biologische appels. Meer dan appel heb je voor cider sowieso niet nodig. De oogst gaat eerst in een heuse appelvreter die er pulp van maakt. Deze pulp gaat in een hydraulische pers. „We gebruiken de pulprestanten als compost en het sap wordt vergist, soms met toevoeging van andere gisten en soms spontaan. De vergisting gebeurt in mandflessen, houten vaten en tanks. Een traag proces van een half jaar. Maar langzaam vergisten maakt de cider lekkerder. Als het in de lente een week lang twintig graden is, zijn de gisten uitgewerkt en kunnen we bottelen.”

Proeven

Even proeven. De smaak doet denken aan een natuurwijn, met karakter. Maar tegelijkertijd ook erg soepel. Listig! „Deze biologische cider wordt gemaakt zoals champagne, via de methode traditionelle”, vertelt Arjen trots. Dat betekent dat de cider verder gist op fles (na toevoeging van een beetje suiker en gist) en van kurk wordt voorzien.”

Ik durf het bijna niet op te schrijven, maar ik vind het eigenlijk fijner dan champagne. Overigens tref je in vele mousserende wijnen appeltonen aan. Zo vreemd is de gedachte misschien ook niet. Ook drinkt het veel makkelijker weg dan bier. Droog, fris en duidelijke fruittonen. „We richten ons bewust op bier- én wijndrinkers”, vertelt Arjen. „Bovendien hebben we vele varianten. Een die halfzoet is, door toevoeging van peer.” De smaak van cider varieert van halfzoet tot droog en de kleur gaat van troebel oranje tot bijna helder en lichtgeel.

„Sommige ciders hebben in oude wijn- of whiskyvaten gerijpt, wat de drank een extra dimensie geeft. We hebben ook een experimentele kriekcider met kersen, en een met pruimen. Er komt zelfs een ’hybride’ aan gemaakt met bier. Aan het wort voeg je appelsap met gist toe en dat laat je op zijn beloop.”

Een mooi ambacht daar in de bossen van Hilversum. Cider maken zonder veel franje. Van (biologische) oer-Hollandse appels. Ik zeg: proost!