Sinterklaas houdt van ongehuwde vrouwen

Sint en (Surinaamse) Pieten met Spaanse edellieden aan de Prins Hendrikkade Amsterdam in 1934. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Sint Nicolaas’ hoofdrol is die van kindervriend. Zo wordt hij al sinds de zesde eeuw vereerd. Maar de Goedheiligman heeft ook twee belangrijke bijrollen. Hij is schutspatroon van de zeevaarders en de middenstand. En verder is de bisschop beschermheer van de ongehuwde vrouwen. Een portret van een veelzijdig heilige.