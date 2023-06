Handig: zo krijg je een grotere hotelkamer zonder bij te betalen

Je kent het vast: een hotelkamer die er op de website stukken beter uitzag dan bij aankomst. Betalen voor grotere suites met beter uitzicht kan natuurlijk altijd, maar waarom zou je dat doen als er met een simpele truc (en een beetje geluk) ook een kans is dat gratis te krijgen?

Er is één manier om jezelf een extra ruime kamer te garanderen zonder extra kosten: vraag om een hoekkamer. Volgens de Daily Mail zijn hoekkamers uiteindelijk iets groter dan andere kamers. Dit komt door de manier waarop veel hotels gebouwd zijn. Zo betaal je als gast in een hoekkamer minder per vierkante meter dan een kamer in het midden van de gang, rekende de krant uit.