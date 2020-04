Gezocht: David Cassidy-fans

Had u ook Popfoto-posters van David Cassidy in uw slaapkamer hangen? Met van die kenmerkende in jaren zeventig stijl geföhnde lokken? Acteur/zanger Cassidy werd bekend van zijn rol van Keith Partridge in de televisieserie The Partridge Family (1970-1974). De populariteit van het tieneridool veroorzaakte massahysterie rond zijn optredens, ook wel ‘Cassidymania’ genoemd.

Was u fan van David, die vele hits had onder andere met ‘I think I love you’? Stuur uw herinneringen dan aan [email protected]. Volgende week zaterdag komen we terug op het onderwerp in onze bijlage VRIJ.