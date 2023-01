Ziek, zwak en misselijk: helft van de Nederlanders voelt zich schuldig bij ziekmelding

Een loopneus, koorts en hoofdpijn die maar niet over lijkt te gaan. We zitten in een griepepidemie. Lig jij ook in de lappenmand en heb je je afgemeld op je werk? Heel verstandig! Toch voelt meer dan de helft van de Nederlanders zich schuldig als zij door ziekte niet kunnen werken, zo blijkt uit een onderzoek.