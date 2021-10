Is dit dé truc om in het vliegtuig een rij voor jezelf te krijgen?

Premium Financieel

Corendon maakt weer kleine winst

Reisorganisatie Corendon maakt winst over het afgelopen jaar. Dat is inclusief de ontvangen NOW-subsidie. Dat zegt topman Steven van der Heijden in gesprek met De Telegraaf. Dit is een combinatie van een aantrekkende reismarkt en goede marges bij de hotels. Corendon nam in de zomer het heft in eigen...