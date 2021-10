Mijn Reis: ’De kogelgaten zaten in de muur’

Geleerd

Leren om alleen te reizen. In India reis ik de laatste jaren met een privé-chauffeur. Deepak is daar mijn vaste maatje en mijn gids/chauffeur. Hij regelt de ontmoetingen met de mensen onderweg. Als ik aankom koop ik op de eerste dag meteen twee kussens waarmee ik als een vorstin – als een Malika – op de achterbank kan zitten. Alles op mijn eigen tempo: als ik wil dat we stoppen, stoppen we. En dan duizend foto’s maken. Dat is voor mij het ultieme reizen.

Bizar

In het Tajhotel in Mumbai vertelde de ober over een overval in 2008. Ze hadden zich verschanst in de bar en met de piano blokkeerden ze de deur. Ze overleefden het. De juwelier liet me de kogelgaten in de muur van zijn winkel zien. Het voelde bizar om in dit prachtige hotel met zo’n verleden te lunchen.

Ontmoeting

In Gujarat ontmoette ik op een kermis een Siamese tweeling. Ze vertelden me dat het helemaal niet leuk was om zo te leven. Confronterend vond ik dat. Ik nam ze mee in m’n hart.

Hartverscheurend

Bij de Masai was een bruiloft gaande. De bruid zat met dikke zweetparels op haar bovenlip op haar bruidegom te wachten. De vroedvrouw was net langs geweest om de besnijdenis weer ongedaan te maken.

Ziek

Tijdens mijn laatste vakantie kreeg ik een heerlijk voorgerecht van gehakte pinda’s met een oliedressing. Ik wist wel dat ik geen cashewnoten mocht eten, maar de pinda’s had ik niet in beeld. De dag erop kreeg ik een vreselijke galsteenaanval. We stopten aan de kant van de weg. Ik moest overgeven en kreeg ook nog diarree. Er stonden wel 15 mensen om me heen, maar ik was te ziek om het erg te vinden.

Onvergetelijk

De allermooiste reis maakte ik toen ik met mijn vrienden naar Marokko ging. Daar had ik een rondreis georganiseerd en ik mocht hun reisleidster zijn; een echte Malika met haar hofhouding. We hadden een bard mee en ook een vertelster. In Marrakesh hadden we zelfs een hele Riad tot onze beschikking. Onderweg waren we graag geziene gasten. Als hoogtepunt maakten we een kamelentocht en sliepen we in de woestijn. Daar zagen we de mooiste sterrenhemel die je kan bedenken.

Mooi

Het mooie van reizen is dat wanneer je thuiskomt en weliswaar je winkel, vrienden, huis en leven nog hetzelfde zijn, maar in je hoofd heeft een verandering plaatsgevonden die nooit meer meer weg gaat.

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl.