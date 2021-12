Laura Vijselaar begint in hartje zomer al met kerst: ’Jingle Bells in korte broek’

„Mijn kerstperiode begint al in juni. Magazines waarvoor ik de tafels style, werken immers vooruit. Met 31 graden hebben we brainstormsessies over onderwerpen en trends. In augustus volgen de briefingen: welke onderwerpen werken we uit? Dan gaan we inkopen doen en decoratie verzamelen.

Ik heb een atelier met duizenden bordjes, kerstbomen en versieringen in allerlei stijlen, maar ik ga ook naar groothandels. Het is hard werken. De foodstylist verzorgt de gerechten en ik de tafelaankleding aan de hand van een moodboard. In die periode staan zo’n 30 shoots op de planning waarvoor spullen moeten worden gezocht, decors moeten worden gebouwd, ondergronden moeten worden geverfd...

Hoogzomer met sterretjes

Als spullen er niet zijn zoals ik in mijn hoofd heb zitten, maak ik ze zelf. Dan spuit ik bijvoorbeeld een schaal kobaltblauw. We maken complete scènes met mooi aangeklede mensen, kerstbomen, sterretjes. Als het hoogzomer is en iedereen op het strand zit, staan wij in korte broek in de studio terwijl Jingle bells uit de boxen knalt. Het werkt toch leuker als je een beetje in de sfeer zit.

Als het daadwerkelijk kerst is, zit ik met mijn hoofd al in het voorjaar, heb ik zin in langere dagen en heb ik het wel een beetje gehad met al die kerstperikelen. Dit jaar vieren we het voor het eerst met onze dreumes erbij, dus ik kleed het een beetje aan. Voor die tijd mocht de kerstperiode van mij snel voorbij zijn, wilde ik alleen maar relaxen.

Terwijl ik er vroeger echt van hield, ik vond styling toen al leuk. Met mijn moeder ging ik helemaal los, ik kon niet wachten totdat de kunstboom uit de kelder werd gehaald. Het was magisch en ik vond het altijd jammer als die tijd weer voorbij was. Dat is nu minder! Al blijft mijn vak letterlijk een feestje: elke dag is weer anders, het is nooit saai. Alleen alle decoratie terugbrengen is wat minder: mijn auto ziet er vaak uit alsof er een glitterbom in is ontploft!

Trends

Dit jaar gaan we qua versieringen terug naar het traditionele: veel goud, messing en glitter, gecombineerd met rode en groene accenten. Al blijft de strakke Scandinavische trend met veel wit nog in, al wordt die aangevuld met kleine gouden en rode accenten.

Hoe je op een gemakkelijke manier een kersttafel mooi maakt? Kies een kleurthema, dan oogt het al snel verzorgd. Kandelaren in diverse hoogtes en vormen geven een speels en feestelijk effect.”