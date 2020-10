Recept van de dag: Chinese gestoomde zalm

Dat zei de Chinese dame in mijn buurt-Chinees bestraffend, toen ik even tussendoor een ouderwetse loempia kwam eten. Ja, dat kan je zo hebben, trek in een loempia, bedoel ik. Ze had natuurlijk gelijk. Gauw de telefoon neergelegd.

Snij de prei in flinterdunne ringen. Meng preiringen met zwarte boontjes (je mag gezouten zwarte bonen bij de toko halen maar zwarte boontje uit blik zijn ook prima, wel even afspoelen). Gember, knoflook en peper erbij. Halveer de zalmhaasje, zodat je vier lange stroken hebt. Leg ze op een bord, daar komt de prei met de bonen over, goed aandrukken. Meng sherry en sojasaus en druppel over de vis. Acht minuten in de stoomoven, of stoom het in de wok op een stoomrekje met een deksel er op. Of neem een ruime pan, met een vergiet er in, water er in, bord er op, deksel op de pan, stomen maar. Met aandacht opeten.

Nodig voor 4 personen:

2 zalmhaasjes a 250 gr

½ dunne prei

2 eetl zwarte bonen uit blik

2 cm verse gember, fijngehakt

2 tenen knoflook, fijngehakt

1 eetl droge sherry

2 eet lichte sojasaus