Vlechtwerk in en om het huis is deze zomer hartstikke hot

Elegant

Laat je inspireren door de oceaan en decoreer je terras met geraffineerde beige- en blauwtinten en gevlochten materialen zoals in de HM Home collectie ‘Elegant Summer’. De gevlochten tassen van Handed By zijn duurzaam gemaakt van gerecycled plastic. Het schoudertasje Jolie is de perfecte aanvulling voor iedere garderobe deze zomer maar staat ook leuk als mini opbergplekje in de open kast of naast je bed om bijvoorbeeld sieraden, speldjes of je telefoon even in te bewaren.

Vakantiegevoel

Ⓒ bistroset Papyrus van CFOC

Met deze bistro-set van CFOC voor op je terras creëer je snel en gemakkelijk de Franse outdoor-sfeer. De ronde tafel en stoelen zijn gemaakt van synthetisch kleurrijk vlechtwerk waardoor het weerbestendig is en altijd zonnig in uitstraling.

Blokken

Ⓒ buitenvloerkleed Archipelago van Pappelina en kussens van HM Home

Combineer op je terras gevlochten fauteuils met buitenkleden van Pappelina en weerbestendige kussens met hippe blokpatronen voor de ultieme mediterrane sfeer.

Nostalgisch

Ⓒ opklapbaar ligbed van Zara Home

Hoe gezellig staat deze stretcher van Zara Home op je terras, het strand of naast het zwembad. Het roept meteen nostalgische gevoelens uit de jaren 70 op van dagen lekker ontspannen in de zon. Uiteraard wel met voldoende schaduw en zonnebrandcrème met een hoge factor!

Duurzaam

Ⓒ dienblad Signature van CFOC en manden Dimensional van Handed By

Gebruik de ovale mandjes uit de Dimensional collectie van Handed By als opbergplek voor accessoires op je bureau of aanrecht. Ze zijn geschikt om olijfolie, balsamico azijn en kruidenpotjes in te zetten waardoor de sfeer in de open keuken meteen decoratief en gezelliger wordt. De mandjes zijn gemakkelijk schoon te maken en duurzaam gemaakt van gerecycled plastic.

Buitenspel

Ⓒ outdoorcollectie Bungalow van Riva 1920 en vaas Woven van Ssense

Grovere weefsels zijn een belangrijke trend in meubelen, zoals in deze collectie Bungalow van Riva 1920. Door de grove weefsels in potten, manden en vazen te herhalen versterk je het handgemaakte gevoel en de artisanale sfeer.

Groene vingers

Ⓒ rotan plantenstandaard Agnes van Ferm Living

De plantstandaard Agnes van Ferm Living is met de hand gevlochten, gemaakt van natuurlijk rotan met een ijzeren structuur die de kunstzinnige container een unieke, ambachtelijke uitstraling geeft. Speel met hoog-laag effecten, verschillende soorten potten en manden en een mix van tropische planten.