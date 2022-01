Minder alcohol drinken in het nieuwe jaar: zo pak je dat aan

Sigrid Sijthoff, voormalig huisarts, richtte in 2011 de verslavingszorginstelling Kick Your Habits op. Daar helpt zij dagelijks mensen met een alcoholverslaving. Voor hen is dit boek niet bedoeld, benadrukt ze. „Alcoholisten moeten natuurlijk wél helemaal stoppen, maar het gros van de Nederlanders is geen alcoholist.”

„De Gezondheidsraad adviseert maximaal één glas per dag te drinken en minstens twee dagen per week niet. Dat komt neer op maximaal vijf tot zeven glazen per week. De helft van de Nederlanders drinkt meer en heeft er baat bij om te minderen.”

De maatschappelijke en gezondheidsschade die alcohol aanricht, is volgens de arts groter dan die van sigaretten. „Denk aan de verkeersdoden, uitgaansgeweld en huiselijk geweld, maar ook aan ziektes als kanker en depressie. Onderzoek heeft uitgewezen dat depressieve mensen die met alcohol stopten, zich binnen een paar weken stukken beter voelden.”

Dat effect merkt vrijwel iedereen die een tijdje stopt met (dagelijks) drinken, zegt Sijthoff. „Je valt bijvoorbeeld bijna altijd af; ik zie mensen bij wijze van spreken voor mijn ogen krimpen. Niet alleen doordat alcoholische drankjes caloriebommen zijn, maar ook omdat je van alcohol een beetje ontremd raakt waardoor je gaat snaaien. Ook maakt het je inactief. Zonder drank op ben je sneller geneigd om ’s avonds een ommetje te maken.”

Ze kan voordelen blijven opsommen. „Je slaapt kwalitatief beter, waardoor je frisser wakker wordt. Daardoor gaat alles in het leven makkelijker, zoals je plannen uitvoeren. Je veerkracht groeit, net als je zelfvertrouwen. En doordat je een helderder hoofd hebt, voelen alle zorgen lichter.”

"Je hoeft ’t niet af te zweren"

Dat mensen drank juist gebruiken om hun zorgen even te vergeten, is volgens de arts een logische gedachte. „Alcohol is natuurlijk een fantastisch middel; als je je goed voelt, voel je je nóg beter en als je verdriet of stress hebt, verdwijnt dat als sneeuw voor de zon. Maar dat werkt alleen voor de korte termijn. Om je op de lange termijn goed te voelen, moet je juist minderen.”

Minderen is voor veel drankliefhebbers moeilijk, merkt zij, aangezien de meesten uit gewoonte drinken: een biertje na een drukke werkdag, een glas wijn bij het eten of een slaapmutsje voor bedtijd. In haar boek beschrijft ze een concreet stappenplan om die gewoontes te doorbreken. „Je traint als het ware je brein”, legt Sijthoff uit.

„Het reptielenbrein dat door instincten wordt aangestuurd, is dol op alcohol. Het deel van je hersenen waar de ratio zit en waarmee je beslissingen neemt, heeft dan geen controle meer.”

„Als je een tijdje niet drinkt, wordt dat deel sterker. Door te oefenen om ’nee’ tegen een drankje te zeggen, word je ook beter in ’nee’ zeggen tegen andere dingen die je niet wilt.”

Dat betekent zeker niet dat je nooit meer ’ja’ tegen een glas wijn of bier mag zeggen, legt Sigrid Sijthoff uit. „Ja, alcohol is gif. Maar suiker is dat ook als je elke dag taart eet en je moet ook niet dagelijks paracetamol slikken. Wat ik propageer, is om de gewoontedrankjes te laten staan en alcohol voor een gezellig feestje of etentje te bewaren. Het kan ook helemaal zonder, maar waarom zou je, als dat je plezier op zo’n avond vergroot?”

Drie stappen

1. Drink een tijdje helemaal niet of in ieder geval niet doordeweeks zodat je je ervan bewust wordt hoeveel beter je je voelt als je een paar dagen achter elkaar niet drinkt.

2. Zodra je merkt dat je niet meer per se alcohol ’nodig hebt’, ben je toe aan gecontroleerd drinken. Maak een plan: op welke momenten zou je wél graag alcohol willen? Houd je daar vervolgens aan. Lukt het niet, trek dan de teugels weer wat aan en ga terug naar stap 1.

3. Op de momenten dat je volgens je eigen plan drinkt, voel je dan niet schuldig maar geniet ervan. Als je instinct minder op alcohol is gefocust, zal je behoefte vanzelf afnemen en krijg je minder de neiging om dóór te drinken als de fles eenmaal open is.

Dit artikel heeft eerder in De Telegraaf gestaan.