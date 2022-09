Nantes, de futuristische maar toch intieme stad die blijft verrassen

Vergeet Google Maps en een plattegrond heb je ook niet nodig. In Nantes kun je niet verdwalen, je volgt gewoon de groene lijn die op de grond is geschilderd en die je langs de belangrijkste bezienswaardigheden brengt.

Kunstroute

De 12 kilometer lange route is aangebracht tijdens de eerste Le Voyage à Nantes, een jaarlijkse culturele happening. Dit was zo’n succes dat de lijn werd uitgebreid en het is nu een makkelijke manier om de stad te verkennen. Elk jaar wordt de route tijdens Le Voyage á Nantes verrijkt met tijdelijke, maar ook vaste kunstwerken. Kunst in allerlei vormen, zo was er vorig jaar zelfs een parfum als kunstwerk. Een frisse geur geïnspireerd op de energie van de stad, voor hem en haar, en nog lekker ook.

Nantes bestaat al sinds de Romeinse tijd en heeft veel te verduren gehad. Zo werd de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest. Maar Nantes kwam er steeds bovenop en dat zegt wat over een stad en haar inwoners.

Brand

Wij beginnen onze tocht bij het centraal station. De groene lijn brengt ons naar de Jardin des Plantes, een intiem parkje waar enorme stalen stripfiguren de boel opfleuren, je moet ervan houden. Wij houden links aan en komen in het oude gedeelte van de stad waar we de imposante Kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus passeren. Hier woedde in 2020 een grote brand en de restauratie is in volle gang.

Heerlijk om door de slome straatjes te slenteren. Wij vergapen ons onderweg aan de kunstwerken. Het beeld op Place du Bouffay bijvoorbeeld: een man in pak staart naar de horizon en stapt met één been opzij naast de sokkel waardoor hij in de lucht lijkt te zweven. Als eerbetoon aan de durf van de stad. Zo staat het vol met bijzondere kunst.

De straatjes rond de Sainte-Croixkerk zijn een must. Terrassen vol met vooral studenten bij leuke eettentjes en barretjes.

Groene oase in Jardin Extraordinaire.

Eiland

Als we richting de rivier de Loire lopen, zien we een eiland liggen: Île de Nantes. Hier waren vroeger de scheepswerven gevestigd. Nu vooral het gebied van kunstenaars, studenten en Les Machines de L’île, een attractiepark als geen ander. Hier komen de futuristische uitvindingen van schrijver Jules Verne (in Nantes geboren), Leonardo da Vinci’s mechanische wereld en Nantes’ industriële geschiedenis op spectaculaire wijze tot leven. Ouders zijn er even enthousiast als hun kinderen.

Op het uiterste puntje van het eiland nemen we de pont naar Bas-Chantenay, nog steeds onderdeel van de groene lijn, waar we bij een kleine brouwerij uitstappen. Teruglopend langs het water, natuurlijk niet voordat we een biertje hebben geproefd, zien we de Jardin Extraordinaire. Hier komt een uniek project. Een reuzenboom waar publiek via paden, trappen en bruggen in kan en waar allerlei mechanische dieren te zien zullen zijn, met twee reigers in de top, in dezelfde stijl als het attractiepark.

Nantes blijft verrassen en innoveren. En de groene route? Neem daar een paar dagen de tijd voor.