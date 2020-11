Cachexiesyndroom bij patiënten met kanker vaak niet herkend

Loe Amory: „Mijn familie is een eenheid. Dat geeft me de moed om door te gaan.” Ⓒ foto Marcel van Hoorn

Veel patiënten met kanker lijden aan het cachexiesyndroom. Daarbij val je fors af, is sprake van spier- en vetweefselverlies, ontsteking en verminderde eetlust. Zo reageert het lichaam op de tumor terwijl chemotherapie het nog kan verergeren. De 70-jarige Loe Amory is een uitgesproken voorbeeld van een kankerpatiënt met cachexie; in korte tijd viel hij tien kilo af.