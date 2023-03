Premium Het beste van De Telegraaf

Winnende onderzoeker zet mini-orgaantjes van kankergezwellen op microfilm Waarom vertonen tumorcellen plots kwaadaardig gedrag?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

microscopische opname humane mini-orgaantjes van dikke darm. Celkernen in paars, celmembranen in wit. Ⓒ Foto Suzanne van der Horst

Goedaardige tumoren die veranderen in kwaadaardige. Onder zijn microscoop onderzoekt celbioloog dr. Hugo Snippert deze schrikbarende transitie. In de hoop ooit vroegtijdig te kunnen voorspellen of een gezwel al kwaadaardig is dan wel gaat worden.