Waarom stoort de een zich wel en de ander niet aan geluiden?

Dr. Tjeerd Andringa doet al jaren onderzoek naar de effecten en vooral naar de beleving van geluid. Die beleving is voor iedereen anders. „Geluid is iets wat voor het grootste deel onbewust wordt verwerkt. De een wordt wakker van het geluid van een vuilniswagen op de vroege ochtend, de ander slaapt er rustig doorheen. Degene die er last van heeft, heeft zichzelf op een gegeven moment aangeleerd dat het geluid kennelijk belangrijk genoeg is om er wakker van te worden. Dat is iets dat degene eigenlijk zelf heeft gedaan.”

Het lastige, en tegelijkertijd voor Andringa het interessante, is dat vervolgens om te buigen naar iets wat je niet meer stoort, waardoor je net als de ander gewoon doorslaapt. Slecht nieuws: er is daar (nog) geen oplossing voor.

Emotie

„Er moeten mogelijkheden zijn om de relatie tussen het geluid en de negatieve emotie die wordt geactiveerd, te veranderen. Denk aan iets eenvoudigs als rond de tijd van de vuilniswagen een ander geluid opzetten. Bij meer hinder kun je zelfs denken aan EMDR, therapie waardoor de relatie tussen de negatieve emotie en de geluidsbron wordt verzwakt.”

Andringa ziet wel dat het effect van geluidshinder in de loop der jaren meer wordt erkend, ook omdat omgevingsgeluiden, zeker in de grote steden, in de loop der jaren toenemen. Rolkoffers van toeristen, de geluidsoverlast van terrassen, het toegenomen aantal auto’s: allemaal factoren die de kwaliteit van leven aantasten.

Ook de coronacrisis heeft voor meer bewustzijn gezorgd, door de ’gedwongen’ stilte en de afwezigheid van toeristen en economische activiteiten. „We ontdekken dat de geluidsomgeving waarin we zaten, helemaal niet zo goed was. Juist omdat we het nu anders hebben ervaren.”

Uiteindelijk zullen de rolkoffers weer terugkeren, evenals het economische verkeer. Het is zaak om met kleine aanpassingen de overlast te verminderen. Door de tafels op het terras verder uit elkaar te zetten bijvoorbeeld, waardoor bezoekers hun stem niet hoeven te verheffen om over de buren heen te komen. Of door een verbod op luide rolkoffers, wat in sommige delen van grote steden al van kracht is.

Andringa: „Het zijn vaak heel kleine dingen die bijdragen aan een betere kwaliteit. Auto’s kun je niet verbieden, kleinere geluidseffecten kun je wel meer reguleren. Denk aan elektrische scooters.”

Natuur

Daarentegen zijn er geluiden waar we wél blij van worden. Natuurgeluiden staan bovenaan. „Die doen ons denken aan een kalme en veilige omgeving, waardoor we ons fijner en meer ontspannen gaan voelen.”

In zijn onderzoeken vroeg Andringa mensen in een geluidshinderlijke omgeving van welke geluiden zij blij worden. De antwoorden waren opmerkelijk. „De een werd rustig van haar lezende echtgenoot, de ander van grazende koeien. Weer een ander van haar schoonmakende buurvrouw. Geluiden van andere levende wezens die aangeven dat ze zich veilig voelen. Allemaal kleine geluiden die heel gemakkelijk worden overstemd door wat we niet willen horen: een vliegtuig, trein of auto.”

Het geluid dat we collectief haten? Overgeven! „Daarbij voelt iedereen wel walging. Het werkt fysiek op ons in. Een hinderlijk geluid hoeft niet luid te zijn, het gezoef van windmolens in de nacht wanneer het stil zou moeten zijn, kan het ook al zijn. Het hangt af van de emotie die jij eraan koppelt, of van het moment.”

„Een liefhebber van keiharde techno heeft vast ook omstandigheden waarin hij die muziek liever niet wil horen. We kunnen ons storen aan elk geluid. Of beter gezegd: we kunnen ons léren aan elk geluid te storen. De een went er perfect aan en kan het negeren, de ander niet. Het is maar net welke betekenis je eraan geeft.”