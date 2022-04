Column Babette: De jaren tachtig waren ruig en rauw, maar ook veel vrijer

We kijken samen naar de Netflix-serie Dirty lines, mijn zoon en ik. Hij, bijna twintig, is gefascineerd door het verhaal over de opkomst van de sekslijnen, maar vooral door het decor waarin dit verhaal zich afspeelt: Amsterdam, de jaren 80. De tijd en de stad waarin ik mijn tienerjaren beleefde. Net als mijn zoon nu, alleen woont hij in een stad die in de verste verte niet meer lijkt op het Amsterdam van toen.

De Zeedijk waar je destijds over de junks struikelde, kent hij als een prachtig, keurig aangeharkt, historisch stukje Amsterdam. Over krakersrellen weet-ie van de verhalen, bij een stad vol afval en lukraak geparkeerde auto’s kan hij zich niets voorstellen en verloederde pandjes zijn voor hem een bijzonderheid.

Wat hem vooral boeit, is de manier waarop wij onze tienerjaren beleefden. Met name hoe de introductie van elektronica ons leven totaal veranderde. Zo vertel ik hem over de opkomst van de personal computer en de Sony-walkman.

Mijn zoon hangt aan mijn lippen

Over hoe revolutionair we het vonden om met muziek op je oren naar buiten te gaan. Dat ik fragmenten van de Soulshow van Ferry Maat opnam en via een cassettebandje afspeelde. Over opa die als een van de eersten een videorecorder kocht en net de verkeerde koos: de geflopte Video 2000 van Philips.

De jaren tachtig zijn weer hip, vooral bij jongeren, en dus hangt mijn zoon aan mijn lippen. Wil ook alles weten over het uitgaansleven, de opkomst van de housemuziek, Ad Visser, de rollerskatedisco, aerobics, de mode van toen (schoudervullingen!), roken in het vliegtuig, Madonna, Dallas, Dynasty, woongroepen, de voetbalhelden van 1988, topless zonnen en leven zonder mobiele telefoon.

Zijn stellige overtuiging: de jaren tachtig waren ruig en rauw, maar ook veel vrijer, leuker en spannender om in op te groeien. Omdat de boel toen tenminste niet zo vertrut was, er niet zoveel regels waren en mensen zelf voor oplossingen zorgden. Dat ben ik helemaal met hem eens.

