Dit houten huisje van 52 m2 zet je zelf binnen 8 uur in elkaar

Deze grote doe-het-zelf kit heeft online veel aandacht gekregen. Waarom? Omdat je het huisje met een woonoppervlakte van 52 vierkante meter zelf in elkaar kunt zetten, binnen acht uur (zo beloven de ontwikkelaars).

De 52 vierkante meter die woning telt, is verdeeld in 26 vierkante meter binnenruimte en een evengroot oppervlakte aan buitenruimte. In de buitenruimte kan een keuken en een eettafel geplaatst worden. Je kunt het huisje ook gebruiken als een speelplek, gastenverblijf of misschien wel een coronaproof thuiskantoor.

Klus van acht uur met twee man

Om dit huisje zelf te bouwen, is het misschien verstandig om een vriend om hulp te vragen. De beschrijving van het huis schat namelijk in dat het met twee volwassenen acht uur duurt om het hutje in elkaar te zetten. In je eentje ga je dat niet redden.

Volgens de vermelding op Amazon, waar je dit huisje kunt bestellen, zijn alle materialen om het huis te bouwen inbegrepen in het prijskaartje van 7.250 dollar (ongeveer 6.700 euro). Dat is zonder elektriciteitspunten, een badkamer of andere hulpprogramma’s.Volgens ontwikkelaar Allwood Outlet hoeft dat echter geen probleem te zijn, omdat ook hiervoor, jawel, een doe-het-zelf-project te koop is.

