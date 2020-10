Zo voorkom je gemakkelijk schimmel in huis

Er bestaan honderdduizenden schimmelsoorten, eigenlijk een soort kleine paddenstoelen. Zo’n 300 daarvan zoals Aspergillus en Stachybotrys voelen zich erg thuis in uw woning als het er vochtig en warm is. Wie niet goed ventileert (en dat is méér dan af en toe een raam openzetten), creëert vochtige ondergronden: een ideale voedingsbodem.

Vochtige ruimtes als toilet, badkamer en keuken zijn dan ook het meest vatbaar. Afzuiging verkleint de kans op zwarte en groene schimmels, net als ventilatieroosters, mechanische ventilatie en kiepramen. Lekkage en optrekkend vocht kunnen ook voor problemen zorgen; hierbij moet natuurlijk de oorzaak worden aangepakt, anders is het dweilen met de kraan open.

Schimmels zijn dol op viezigheid, dus maak goed schoon. Andere tips: droog wasgoed buiten of in de droger, zet de gft-bak buiten en vermijd in oude woningen papieren behang en tapijten (schimmelgevoelig). Het is een misverstand dat het raam dicht moet om ’warmte binnen te houden’. Maar vochtige ruimtes vereisen meer energie om warm te stoken. Wie goed ventileert, hoeft dus juist minder te stoken. Maak na het douchen muren en de douchebak met een doek droog. Er bestaat trouwens schimmelwerende muurverf.

Schimmels kunnen vele gezondheidsklachten veroorzaken zoals allergieën, huiduitslag, verkoudheid, hoofdpijn en vermoeidheid. Bij astma kan schimmel klachten verergeren. Ook voor gezonde mensen kan de muffe geur erg onprettig en ongezond zijn. Schimmels maken namelijk sporen aan om zich voort te planten. Deze sporen verplaatsen zich via de lucht en kunnen zo worden ingeademd.

Het beste is om beginnende plekken meteen schoon te maken met speciale reinigingsmiddelen (lees goed de gebruiksaanwijzing). Gaat de schimmel namelijk in kieren of naden zitten, dan kan een chronisch probleem ontstaan. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is ongeveer tien procent van de klachten die bij de GGD binnenkomen, gerelateerd aan vocht- en schimmelproblemen.

Kunnen eigenaren van woningen ter bestrijding een gespecialiseerd bedrijf inschakelen, huurders belanden soms in een eindeloze discussie met de verhuurder. Het beste is om een vrijblijvende offerte naar een ’binnenmilieuonderzoek’ bij een bestrijder aan te vragen en vervolgens met woningbouwvereniging/verhuurder te bespreken of dit kan worden verricht.